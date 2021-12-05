17-й тур
Металлист 1925
0 : 1
Колос К
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Выиграть не удалось, но провели качественную игру»

Главный тренер «Металлиста 1925» подвел итог матча против «Колоса»

  • 05.12.2021 02:13
  • 91 просмотр
  • 1 комментарий
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Выиграть не удалось, но провели качественную игру»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение в матче против «Колоса» (0:1).

– Мы проводили заключительную игру на домашнем стадионе, хотели порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победой. Выиграть не удалось, но игру, по моему мнению, мы провели качественную. По крайней мере, на поражение точно не наиграли.

– Сколько ударов в створ ворот соперников нанесла команда сегодня?
– Я не могу вам сейчас ответить. Надо посмотреть матч.

– Почему в конце матча вы выпустили на поле центрального защитника?
– Я так решил.

Источник — ФК Металлист 1925

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    hakkinen
    hakkinen, 05.12.2021 03:24
    0
    Он, наверно, какой-то другой матч смотрел...
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