Валерий КРИВЕНЦОВ: «Выиграть не удалось, но провели качественную игру»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение в матче против «Колоса» (0:1).
– Мы проводили заключительную игру на домашнем стадионе, хотели порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победой. Выиграть не удалось, но игру, по моему мнению, мы провели качественную. По крайней мере, на поражение точно не наиграли.
– Сколько ударов в створ ворот соперников нанесла команда сегодня?
– Я не могу вам сейчас ответить. Надо посмотреть матч.
– Почему в конце матча вы выпустили на поле центрального защитника?
– Я так решил.
Источник — ФК Металлист 1925
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