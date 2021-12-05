Валерий КРИВЕНЦОВ: «Выиграть не удалось, но провели качественную игру»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение в матче против «Колоса» (0:1).

– Мы проводили заключительную игру на домашнем стадионе, хотели порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победой. Выиграть не удалось, но игру, по моему мнению, мы провели качественную. По крайней мере, на поражение точно не наиграли.

– Сколько ударов в створ ворот соперников нанесла команда сегодня?

– Я не могу вам сейчас ответить. Надо посмотреть матч.

– Почему в конце матча вы выпустили на поле центрального защитника?

– Я так решил.