17-й тур
Металлист 1925
0 : 1
Колос К
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Колос снова минимально обыграл Металлист 1925

Команда из Коваливки в гостях добыла победу над харьковчанами

  • 04.12.2021 21:22
  • 254 просмотра
  • 2 комментария
Колос снова минимально обыграл Металлист 1925
© УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже…https://new.sport.ua/news/564907-metallist-1925-kolos-tekstovaya-translyatsiya-matcha

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Металлист 1925» – «Колос» – 0:1.

 Диего (27).

  Голодюк (58) - Павловец (63).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков (Кверквелия, 82), Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Задерака, Голодюк, Протасов (Савин, 73), Зубков (Марлисон, 73).

«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Нуриев (Задоя, 64), Диего (Костышин, 74), Ситчинава (Лысенко, 59), Ильин.

Стадион: «Металлист» (Харьков).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    МихайлоПетрович
    online
    МихайлоПетрович, 04.12.2021 21:42
    0
    Я злой и страшный серый волк
    Я в металлистах знаю толк
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 04.12.2021 21:33
    -1
    Уже даже не знаю какой рофл писать про этих бомжей
    Стабильность - признак мастерства
    Так держать, даёшь рекорд по поражениям к ряду
    Ссылка
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