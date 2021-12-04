Колос снова минимально обыграл Металлист 1925

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Украинская Премьер-лига. 17 тур.
«Металлист 1925» – «Колос» – 0:1.
Диего (27).
Голодюк (58) - Павловец (63).
«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков (Кверквелия, 82), Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Задерака, Голодюк, Протасов (Савин, 73), Зубков (Марлисон, 73).
«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Нуриев (Задоя, 64), Диего (Костышин, 74), Ситчинава (Лысенко, 59), Ильин.
Стадион: «Металлист» (Харьков).
Арбитр: Александр Соловьян (Киев).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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Я в металлистах знаю толк
Стабильность - признак мастерства
Так держать, даёшь рекорд по поражениям к ряду
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