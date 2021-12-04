Четвертого декабря состоялся поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» проиграл ковалевскому «Колосу».
Украинская Премьер-лига. 17 тур.
«Металлист 1925» – «Колос» – 0:1.
Диего (27).
Обзор матча
Видео гола Диего
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Кариока (Колос К).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.