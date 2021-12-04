17-й тур
Металлист 1925
0 : 1
Колос К
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 17-го тура УПЛ

  • 04.12.2021 22:16
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Металлист 1925 – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча
© ФК Металлист 1925

Четвертого декабря состоялся поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» проиграл ковалевскому «Колосу».

 Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Металлист 1925» – «Колос» – 0:1.

 Диего (27).

Обзор матча

Видео гола Диего

Лучшие моменты первого тайма

Лучшие моменты второго тайма

События матча
27' ГОЛ ! Мяч забил Диего Кариока (Колос К).

Источник — Sport.ua

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