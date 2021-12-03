17-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Колос К
04.12.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 03.12.2021 17:36
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Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча
© ФК Металлист 1925

В субботу, 4-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 19:30.

Подопечные Валерия Кривенцова попали в крутое пике в результате серии из четырех поражений в чемпионате кряду, забив при этом за этот период лишь однажды. Последние три матча для харьковчан, так и вовсе, сплошные 0:2 против «Александрии», «Вереса» и «Руха» соответственно. Коллектив Ярослава Вишняка, наоборот, под руководством нового наставника сумел преобразиться и сейчас имеет серию из трех матчей без поражений. К слову, победа над «Металлистом 1925» в первом круге (1:0) была для «Колоса» единственной отрадой на старте сезона в течение шести туров.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Колос».

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Александр Снитко, Sport.ua

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