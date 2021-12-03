В субботу, 4 декабря, состоится матч 14 тура чемпионат Германии, в котором «Боруссия» Дортмунд на домашнем стадионе «Сигнал Идуна Парк» примет «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Боруссия Дортмунд

Один из определяющих матчей первого круга для «Боруссии». В данный момент дортмундский клуб занимает второе место, отставая от «Баварии» всего на одно очко. Именно в противостоянии с мюнхенским клубом есть возможность выйти на первую строчку. Первую часть сезона стоит занести в актив «желтой субмарине». Подопечные Марко Розе в этом чемпионате или побеждают или проигрывают. Третьего не дано. В активе «Боруссии» 9 побед, в пассиве три поражения (1:2 с «Фрайбургом», 0:1 с «Боруссией» М, 1:2 с «Лейпцигом»).

В прошлом туре дортмунсдкая команда на выезде обыграла «Вольфсбург» (3:1). Хуже ситуация обстоит в Лиге чемпионов, где за тур до конца группового этапа команда занимает третье место в группе С и практически лишилась шансов на плей-офф.

Бавария

«Бавария» буднично лидирует в Бундеслиге. Но лидерство команды Юлиана Нагельсманна нельзя назвать уверенным. Команда одержала 10 побед, раз сыграла вничью (1:1 в стартовом туре с «Боруссией» М), также есть два поражения. Два тура назад «Бавария» сенсационно уступила «Аугсбургу» (1:2).

«Бавария» – лидер Бундеслиги и заслуженно занимает первое место. Однако для того, чтобы завоевать титул, нужно будет серьезно попотеть. Конкуренция в чемпионате однозначно есть, поэтому игра с «Боруссией» Дортмунд является очень важной для команды.

Отметим и тот факт, что мюнхенцы неожиданно потерпели сокрушительное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:5) в Кубке Германии. В Лиге чемпионов «Бавария» явный лидер группы Е, команда за пять туров имеет 100% результат побед с разницей 19:3.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Бавария» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.81 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Боруссия»: Кобел - Менье, Аканжи, Хуммельс, Герреро, Джан, Витсель, Брандт, Ройс, Мален, Холанд.

«Бавария»: Нойер - Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Толиссо, Горетцка, Коман, Мюллер, Сане, Левандовски.

4 декабря, суббота