Всем все доказал. Дубль Левандовски принес Баварии победу в Der Klassiker

Эрлинг Холанд не ушел без забитого мяча, но «Боруссия Д» проиграла в домашних стенах

  • 04.12.2021 21:29
  • 491 просмотр
  • 4 комментария
Всем все доказал. Дубль Левандовски принес Баварии победу в Der Klassiker
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В рамках 14-го тура Бундеслиги «Боруссия Д» принимала «Баварию» в Дортмунде.
 
Хозяева первыми открыли счет, а потом сравняли его на 2:2, но победа все же досталась гостям. Два гола на счету Роберта Левандовски, который в понедельник стал вторым в голосовании за «Золотой мяч-2021».

Главный тренер «Боруссии» Марко Розе был удален за неспортивное поведение. 
 
Чемпионат Германии. 14-й тур

«Боруссия Д» – «Бавария» – 2:3
Голы: 1:0 – 5 Брандт, 1:1 – 9 Левандовски, 1:2 – 44 Коман, 2:2 – 48 Холанд, 2:3 – 77, пенальти Левандовски.

«Боруссия Д» – Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Брандт (Вольф, 70), Дауд (Мален, 60), Беллингем, Ройс, Холанд (Тиггес, 82).
«Бавария» – Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 74), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Ньянзу, 88), Сане (Гнабри, 65).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    adidas77
    online
    adidas77, 04.12.2021 21:42
    +1
    Юрий Карпенко, 04.12.2021 21:40
    За такі пенальті і правильно що не дали, вручіть Баварії відразу салатницю і все, просто позорище якесь
    И что не так было с пенальти?
    Чистейший пенальти!
    Посмотри повтор и протри глаза!
    В Бундеслиге пенки как у нас кротам не дают!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 04.12.2021 21:40
    0
    За такі пенальті і правильно що не дали, вручіть Баварії відразу салатницю і все, просто позорище якесь
    Ссылка
    МихайлоПетрович
    online
    МихайлоПетрович, 04.12.2021 21:45
    -1
    Робот.
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 04.12.2021 21:36
    -5
    чугунный мьяч йому, найкращый
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности