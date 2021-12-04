Всем все доказал. Дубль Левандовски принес Баварии победу в Der Klassiker

В рамках 14-го тура Бундеслиги «Боруссия Д» принимала «Баварию» в Дортмунде.



Хозяева первыми открыли счет, а потом сравняли его на 2:2, но победа все же досталась гостям. Два гола на счету Роберта Левандовски, который в понедельник стал вторым в голосовании за «Золотой мяч-2021».

Главный тренер «Боруссии» Марко Розе был удален за неспортивное поведение.



Чемпионат Германии. 14-й тур

«Боруссия Д» – «Бавария» – 2:3

Голы: 1:0 – 5 Брандт, 1:1 – 9 Левандовски, 1:2 – 44 Коман, 2:2 – 48 Холанд, 2:3 – 77, пенальти Левандовски.

«Боруссия Д» – Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Брандт (Вольф, 70), Дауд (Мален, 60), Беллингем, Ройс, Холанд (Тиггес, 82).

«Бавария» – Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 74), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Ньянзу, 88), Сане (Гнабри, 65).

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