Финал Кубка Дэвиса. Пара решает. Определилась первая команда-финалист

Олимпийские чемпионы ведут Хорватию к титулу, Джокович помешать этому не смог

  • 03.12.2021 23:15
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Финал Кубка Дэвиса. Пара решает. Определилась первая команда-финалист
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич и Новак Джокович

Состоялся первый полуфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Встреча проходила в Мадриде.
 
Сборная Хорватии, несмотря на старания Новака Джоковича, благодаря победе в парной комбинации стала первым финалистом.
 
Финал Кубка Дэвиса. 1/2 финала
 
Борна Гойо (Хорватия) – Душан Лайович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:2
Новак Джокович (Сербия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 6:2
Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия) / Филип Краинович (Сербия) – 7:5, 6:1

Хорватия – Сербия – 2:1
 
Во втором полуфинале сыграют команды РТФ и Германии.
 

Источник — Sport.ua

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