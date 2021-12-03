Финал Кубка Дэвиса. Пара решает. Определилась первая команда-финалист

Состоялся первый полуфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Встреча проходила в Мадриде.
Сборная Хорватии, несмотря на старания Новака Джоковича, благодаря победе в парной комбинации стала первым финалистом.
Финал Кубка Дэвиса. 1/2 финала
Борна Гойо (Хорватия) – Душан Лайович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:2
Новак Джокович (Сербия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 6:2
Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия) / Филип Краинович (Сербия) – 7:5, 6:1
Хорватия – Сербия – 2:1
Во втором полуфинале сыграют команды РТФ и Германии.
🇭🇷 Fourth Final 🇭🇷#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/Rwoa29SKPp— Davis Cup (@DavisCup) December 3, 2021
Bag down 🙃#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/QT6QMmJv4P— Davis Cup (@DavisCup) December 3, 2021
Источник — Sport.ua
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