В субботу, 4-го декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» примет «Аталанту». Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

После 15 туров «Наполи» является лидером в чемпионской гонке, а «Аталанта» замыкает топ-4, отставая от неаполитанцев всего на 5 баллов. Потому этот матч по праву можно назвать центральным.

В прошлом туре Лучано Спаллетти споткнулись об «Сассуоло», сыграв вничью 2:2, однако сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице. А вот «Аталанта» украинского полузащитника Руслана Малиновсокго в домашнем матче разгромила «Венецию» 4:0, потому на матч против лидера Серии А подходит в приподнятом настроении. Отметим, что украинец на поле не появился, потому велика вероятность увидеть Руслана как раз в матче с «Наполи».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Аталанта».