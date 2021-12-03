16-й тур
Наполи
0 : 0
Аталанта
04.12.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Наполи – Аталанта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура итальянской Серии А

  • 03.12.2021 19:55
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Наполи – Аталанта. Текстовая трансляция матча
© Getty Images

В субботу, 4-го декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» примет «Аталанту». Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

После 15 туров «Наполи» является лидером в чемпионской гонке, а «Аталанта» замыкает топ-4, отставая от неаполитанцев всего на 5 баллов. Потому этот матч по праву можно назвать центральным. 

В прошлом туре Лучано Спаллетти споткнулись об «Сассуоло», сыграв вничью 2:2, однако сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице. А вот «Аталанта» украинского полузащитника Руслана Малиновсокго в домашнем матче разгромила «Венецию» 4:0, потому на матч против лидера Серии А подходит в приподнятом настроении. Отметим, что украинец на поле не появился, потому велика вероятность увидеть Руслана как раз в матче с «Наполи».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Аталанта».

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Источник — Sport.ua

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