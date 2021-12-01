Наполи не смог победить Сассуоло, но остался на вершине турнирной таблицы

Состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии с участием лидера турнирной таблицы.



«Наполи» на выезде не удержал победный счет над «Сассуоло», но все равно остается лидером.

Отметим, что хозяева забили третий мяч в компенсированное время, но его отменил VAR.



После этой осечки неаполитанцы опережают «Милан» на один зачетный пункт. Еще на одно очко отстает «Интер».



Чемпионат Италии. 15-й тур



«Сассуоло» – «Наполи» – 2:2

Голы: 0:1 – 51 Фабиан Руис, 0:2 – 59 Мертенс, 1:2 – 71 Скамакка, 2:2 – 89 Феррари

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