Наполи не смог победить Сассуоло, но остался на вершине турнирной таблицы

Состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии с участием лидера турнирной таблицы.
«Наполи» на выезде не удержал победный счет над «Сассуоло», но все равно остается лидером.
Отметим, что хозяева забили третий мяч в компенсированное время, но его отменил VAR.
После этой осечки неаполитанцы опережают «Милан» на один зачетный пункт. Еще на одно очко отстает «Интер».
Чемпионат Италии. 15-й тур
«Сассуоло» – «Наполи» – 2:2
Голы: 0:1 – 51 Фабиан Руис, 0:2 – 59 Мертенс, 1:2 – 71 Скамакка, 2:2 – 89 Феррари
Источник — Sport.ua
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