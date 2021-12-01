15-й тур
Сассуоло
2 : 2
Наполи
01.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи не смог победить Сассуоло, но остался на вершине турнирной таблицы

Неаполитанцы опережают «Милан» на одно очко

  • 01.12.2021 23:43
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Наполи не смог победить Сассуоло, но остался на вершине турнирной таблицы
© ФК Наполи

Состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии с участием лидера турнирной таблицы.
 
«Наполи» на выезде не удержал победный счет над «Сассуоло», но все равно остается лидером.

Отметим, что хозяева забили третий мяч в компенсированное время, но его отменил VAR.
 
После этой осечки неаполитанцы опережают «Милан» на один зачетный пункт. Еще на одно очко отстает «Интер».
 
Чемпионат Италии. 15-й тур
 
«Сассуоло» – «Наполи» – 2:2
Голы: 0:1 – 51 Фабиан Руис, 0:2 – 59 Мертенс, 1:2 – 71 Скамакка, 2:2 – 89 Феррари

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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