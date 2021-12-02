В поединке 15-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» на выезде не сумел обыграть «Сассуоло» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Сассуоло» — «Наполи» — 2:2
Голы: Скамакка, 72, Феррари, 89 — Руис, 51, Мертенс, 60
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанмарко Феррари (Сассуоло).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Сассуоло).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Наполи).
Источник — Sport.ua
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