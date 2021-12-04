Малиновский в деле. Аталанта на выезде добыла волевую победу над Наполи

В субботу, 4-го декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» принимал «Аталанту». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась волевой победой «Аталанты» со счетом 3:2.

Уже на 7-й минуте матча гости повели в счете благодаря голу полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который откликнулся на передачу с фланга от Сапаты и мощно отправил футбольный снаряд в сетку ворот «Наполи». За пять минут до перерыва «Наполи» восстановил паритет на табло за счет гола Петра Зелиньски после передачи с правого фланга от Мертенса.

На старте второго тайма, а именно на 47-й минуте отметился и сам Мертенс: бельгиец на скорости убежал от Демирала после классной разрезной передачи и обводным ударом отправил мяч в сетку ворот «Аталанты». Гости смогли сравнять счет лишь спустя 28 минут и сделал это защитник «богини» Демирал, который неожиданно оказался на правом краю штрафной соперника, принял передачу от партнера по команде и мощно пробил в ближний угол без шансов для Оспины. А уже через 5 минут после гола Демирала вышедший на замену Иличич вывел на ударную позицию Фройлера, который из центра штрафной в третий раз огорчил Давида Оспину.

«Наполи» пытался спасти поединок, но на третий гол хозяевам поля не хватило времени и удачи. В итоге после этой встречи «Аталанта» вплотную приблизилась к 3-му месту турнирной таблицы Серии А, куда с первого после поражения скатился как раз «Наполи».

Итальянская Серия А. 16-й тур.

«Наполи» – «Аталанта» – 2:3

Зелиньски (40), Мертенс (47) - Малиновский (7), Демирал (66), Фройлер (71)

Ррахмани (58), Малку (64) - Малиновский (17), Пашалич (82), Джимсити (87)

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Малку (Политано, 85), Руй, Лоботка (Деме, 56), Зелиньски, Лосано (Петанья, 68), Мертенс (Унас, 68), Элмас

«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Паломино, Дзаппакоста (Хатебур, 46), Де Рон, Фройлер, Меле (Джимсити, 83), Малиновский (Пашалич, 73), Пессина (Иличич, 56), Сапата (Муриэль, 83)

Арбитр: Маурицио Мариани (Рим, Италия)

Стадион: «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия)

НАПОЛИ - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА