16-й тур
Наполи
2 : 3
Аталанта
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи – Аталанта – 2:3. С шедевром Малиновского. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 16-го тура Серии А

  • 04.12.2021 23:59
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Наполи – Аталанта – 2:3. С шедевром Малиновского. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4-го декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» принимал «Аталанту». 

Итальянская Серия А. 16-й тур.

«Наполи» – «Аталанта» – 2:3

 Зелински (40), Мертенс (47) - Малиновский (7), Демирал (66), Фройлер (71)

Обзор матча

Гол Малиновского

Гол Зелински

Гол Мертенса

Гол Демирала

Гол Фройлера

(новость обновляется)

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Аталанта).
66' ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Аталанта).
47' ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
40' ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
7' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).

Источник — Sport.ua

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