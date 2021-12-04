Наполи – Аталанта – 2:3. С шедевром Малиновского. Видео голов и обзор матча

В субботу, 4-го декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» принимал «Аталанту».
Итальянская Серия А. 16-й тур.
«Наполи» – «Аталанта» – 2:3
Зелински (40), Мертенс (47) - Малиновский (7), Демирал (66), Фройлер (71)
Обзор матча
Гол Малиновского
Гол Зелински
Гол Мертенса
Гол Демирала
Гол Фройлера
(новость обновляется)
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Аталанта).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Аталанта).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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