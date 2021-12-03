16-й тур
Наполи
0 : 0
Аталанта
04.12.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Наполи - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Ждем Малиновского в основном составе

  • 03.12.2021 21:50
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Наполи - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 16-го тура чемпионата Италии между собой сыграют две команды из топ-4: «Наполи» примет «Аталанту».

Наполи

Команда под руководством Лучано Спаллетти блестяще начала сезон: 8 побед в первых восьми турах, а затем 9 побед и две ничьи в 11-ти турах. Однако вечно так продолжаться не могло, и сейчас «Наполи» немного притормозил. В пяти последних встречах во всех турнирах лишь одна победа, а в чемпионате Италии команда лидирует, но опережает «Милан» и «Интер» всего на 1 и 2 пункта соответственно.

Плюсом для Наполи является то, что команда сыграет дома. На своем поле в Серии A неаполитанцы не проигрывают почти год.

Помочь партнерам не сможет основной защитник Калиду Кулибали, а участие Лоренцо Инсинье и Фабиана Руиса под вопросом.

Аталанта

Команда Джан Пьеро Гасперини проводит довольно нестабильный сезон, но сейчас ситуацию удалось исправить. «Аталанта» выиграла четыре кряду матча Серии A и закрепилась на 4-й позиции. Как ранее заявил Руслан Малиновский, о Скудетто в клубе никто не говорит, но на данный момент отставание от «Наполи» составляет лишь 5 пунктов. «Ювентус» вне борьбы за титул, а с нынешними «Миланом» и «Интером» можно бороться.

Правда, «Аталанта» тратит много сил на Лигу чемпионов, где положение не самое лучше. В последнем туре группового турнира команде нужно обязательно побеждать «Вильярреал», чтобы выйти в плей-офф. Есть даже вариант, при котором бергамцы вообще финишируют 4-ми.

Команде нужно сохранять свежесть, и, возможно, по этой причине Малиновский в прошлом туре не выходил на поле. Судя по всему, Руслана можно ждать в основе на поединки с «Наполи» и «Вильярреалом».

С составом у Гасперини проблем нет, никто из игроков основы не травмирован.

4 декабря, суббота

Наполи - Аталанта
Неаполь. Старт в 21:45
Трансляция на Megogo
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник — Sport.ua

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