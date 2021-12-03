В субботу, 4 декабря, в Риме на «Стадио Олимпико» состоится матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором «Рома» примет «Интер». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:00 по Киеву.

«Рома»

Команда Жозе Моуринью в турнирной таблице Серии А занимает 5 место, имея в активе 25 очков. В 15-ти проведенных матчах она одержала 8 побед, один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

В предыдущем туре «волки» на выезде уступили со счетом 0:1 «Болонье». Эта неудача прервала победную серию команды из двух встреч, в ходе которой были обыграны «Дженоа» (2:0 на выезде) и «Торино» (1:0 дома). Впрочем, до этих побед у «Ромы» были два провальных поединка с «Миланом» (1:2 на своем поле) и «Венецией» (2:3 в гостях).

По достижениям в родных стенах нынче у «Ромы» по Серии А также 5-й показатель, как и в генеральной классификации. В 7-ми домашних играх римляне набрали 16 пунктов (5 побед, 1 ничья, 1 поражение).

«Интер»

Подопечные Симоне Индзаги располагаются на третьей позиции в турнирном пелотоне итальянского чемпионата. Они набрали 34 пункта в 15-ти поединках. В 10 играх «Интер» победил, в четырех довольствовался ничьими и один раз проиграл.

Единственное фиаско команды датировано 16 октября, когда она в Риме проиграла «Лацио» - 1:3. После той неудачу «нерадзурри» идут на серии из семи игр без поражений (5 побед, 2 ничьи). В трех крайних поединках миланцы исключительно побеждали – «Наполи» (3:2 дома), «Венеция» (2:0 на выезде) и «Специя» (2:0 дома).

По результатам игр на выезде «Интер» занимает в настоящий момент в чемпионате Италии 4-е место – 17 очков в 8-ми поединках. Напомним, что именно в гостях команда потерпела свою единственную на сегодня неудачу.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Интер» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1,98 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Рома»: Руй Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Перес, Кристанте, Верету, Винья, Мхитарян, Дзаньоло, Шомуродов

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Бастони, Д’Амброзио, Дамфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

4 декабря, суббота