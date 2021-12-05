МОУРИНЬО - журналисту: «Ваша работа проще, поэтому мы получаем больше»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после поражения «Интеру» (0:3) поговорил с журналистами.

«Ваша работа намного проще, чем наша, поэтому мы зарабатываем намного больше, чем вы.

Я приношу извинения студии, людям дома, которым могут быть интересны их вопросы. «Интер» сильнее нас в нормальных условиях. В ненормальных условиях они намного сильнее нас. В прошлом сезоне они опережали «Рому» на 29 очков. Сегодня, с травмами и дисквалифицироваанными игроками, играть было очень, очень сложно», - сказал Моуриньо.