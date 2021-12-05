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04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

МОУРИНЬО - журналисту: «Ваша работа проще, поэтому мы получаем больше»

Португалец своеобразно пообщался с прессой

  • 05.12.2021 12:44
  • 783 просмотра
  • 1 комментарий
МОУРИНЬО - журналисту: «Ваша работа проще, поэтому мы получаем больше»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после поражения «Интеру» (0:3) поговорил с журналистами.

«Ваша работа намного проще, чем наша, поэтому мы зарабатываем намного больше, чем вы.

Я приношу извинения студии, людям дома, которым могут быть интересны их вопросы. «Интер» сильнее нас в нормальных условиях. В ненормальных условиях они намного сильнее нас. В прошлом сезоне они опережали «Рому» на 29 очков. Сегодня, с травмами и дисквалифицироваанными игроками, играть было очень, очень сложно», - сказал  Моуриньо.

Источник — Goal.com

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 05.12.2021 14:24
    0
    Рагулем був і рагулем здохне)))
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