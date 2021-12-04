16-й тур
Рома
0 : 3
Интер Милан
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Между ног вратарю. Чалханоглу забил Роме прямым ударом с углового

Полузащитник «Интера» положил начало разгрому команды Жозе Моуриньо

  • 04.12.2021 22:31
  • 1971 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Между ног вратарю. Чалханоглу забил Роме прямым ударом с углового
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу удивительным образом открыл счет в матче 16-го тура чемпионата Италии .
 
Турецкий легионер сумел поразить ворота Руй Патрисиу прямым ударом с углового. Более того, португальский вратарь умудрился еще и пропустить мяч между ног.
 
В итоге «Интер» добыл уверенную победу над командой Жозе Моуриньо со счетом 3:0. 

Гол Чалханоглу

Обзор матча

События матча
39' ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
24' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
16' ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 04.12.2021 23:03
    0
    Футбольный epic fail 2021 года.
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