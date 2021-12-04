ВИДЕО. Между ног вратарю. Чалханоглу забил Роме прямым ударом с углового

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу удивительным образом открыл счет в матче 16-го тура чемпионата Италии .



Турецкий легионер сумел поразить ворота Руй Патрисиу прямым ударом с углового. Более того, португальский вратарь умудрился еще и пропустить мяч между ног.



В итоге «Интер» добыл уверенную победу над командой Жозе Моуриньо со счетом 3:0.

Гол Чалханоглу

Обзор матча