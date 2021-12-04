ВИДЕО. Между ног вратарю. Чалханоглу забил Роме прямым ударом с углового

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу удивительным образом открыл счет в матче 16-го тура чемпионата Италии .
Турецкий легионер сумел поразить ворота Руй Патрисиу прямым ударом с углового. Более того, португальский вратарь умудрился еще и пропустить мяч между ног.
В итоге «Интер» добыл уверенную победу над командой Жозе Моуриньо со счетом 3:0.
Гол Чалханоглу
Обзор матча
События матча
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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