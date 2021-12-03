15-й тур
Вест Хэм
0 : 0
Челси
04.12.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Команда Андрея Ярмоленко принимает лидеров чемпионата

  • 03.12.2021 15:13
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Вест Хэм – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Программу 15-го тура АПЛ будет открывать его центральный матч: в лондонском дерби «Вест Хэм» примет «Челси». Вывеска, возможно, не самая громкая, но играют четвертая и первая команды в турнирной таблице.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» очень сильно начал нынешний сезон АПЛ, однако, похоже, что в последнее время игра на два фронта начинает сказываться на результатах команды. После сенсационной победы 3:2 над «Ливерпулем» 7 ноября клубный футбол ушел на 2-недельный перерыв, и после него «Вест Хэм» в трех турах АПЛ набрал всего 1 очко: поражения от «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити», и ничья с «Брайтоном» в среду.

Такая неудачная серия значительно усложнила «Вест Хэму» задачу сохранения места в заветной топ-4. На пятки «молотобойцам» наступают «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» - все они находятся на расстоянии трех и менее очков, а у «Шпор» еще и матч в запасе. «Арсенал» мог уже в прошлом туре обогнать команду Мойеса, но потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед». При этом особых кадровых проблем у «Вест Хэма» сейчас нет. Травмирован только защитник Анджело Огбонна, а участие в матче Арона Крессуэлла под вопросом.

«Челси»

У «Челси» с первым местом в АПЛ ситуация примерно такая же. На пятки наступают «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые находятся на расстоянии одного и двух очков соответственно и готовы воспользоваться любой осечкой «Синих», чтобы захватить лидерство.

Тем не менее, после ноябрьской паузы на матчи сборных команда Томаса Тухеля находится в хорошей форме. В Лиге чемпионов задача выхода в плей-офф уже выполнена, а разромная победа 4:0 над «Ювентусом» позволила возглавить группу. В АПЛ был разгромлен «Лестер» и обыгран «Уотфорд» - очки потеряли только в матче с «Манчестер Юнайтед» (ничья 1:1).

Кадровые проблемы у «Челси» перед матчем с «Вест Хэмом» есть, особенно в линии полузащиты: травмированы Нголо Канте и Матео Ковачич. Также травмирован защитник Бен Чиллуэлл, под вопросом участие в матче с Риса Джеймса.

История встреч

На данный момент «Челси» и «Вест Хэм» в рамках АПЛ встречались между собой 50 раз. Преимущество на стороне «Челси», который выиграл более половины из этих матчей – 27. 14 побед у «Вест Хэма», еще 9 матчей завершились вничью.

Прогноз на противостояние

Откровенно слабая форма «Вест Хэма» в последний месяц делает «Челси» явным фаворитом предстоящего матча. Наш прогноз – победа гостей, коэффициент – 1,878.

4 декабря, суббота

«Вест Хэм» – «Челси»
Лондон. Олимпийский стадион. 14:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Украина +
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Источник — Sport.ua

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