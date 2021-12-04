Вест Хэм без Ярмоленко обыграл Челси. Синие не проигрывали с сентября

В рамках лондонского дерби «Вест Хэм» на своем поле сумел обыграть «Челси» со счетом 3:2. Синие не проигрывали с конца сентября.
А команда Дэвида Мойеса, которая недавно обыграла «Ливерпуль», теперь бьет еще одного гранда и с 27 очками находится на 4-м месте.
Андрей Ярмоленко провел матч на скамейке запасных.
А «Челси» уже сегодня может потерять лидерство в случае победы «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. 15-й тур
Вест Хэм - Челси 3:2
Голы: Ланцини, 40 (с пен), Боуэн, 56, Масуаку, 87 - Тиаго Силва, 28, Маунт, 44
Источник — Sport.ua
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