Вест Хэм без Ярмоленко обыграл Челси. Синие не проигрывали с сентября

В рамках лондонского дерби «Вест Хэм» на своем поле сумел обыграть «Челси» со счетом 3:2. Синие не проигрывали с конца сентября.

А команда Дэвида Мойеса, которая недавно обыграла «Ливерпуль», теперь бьет еще одного гранда и с 27 очками находится на 4-м месте.

Андрей Ярмоленко провел матч на скамейке запасных.

А «Челси» уже сегодня может потерять лидерство в случае победы «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. 15-й тур

Вест Хэм - Челси 3:2

Голы: Ланцини, 40 (с пен), Боуэн, 56, Масуаку, 87 - Тиаго Силва, 28, Маунт, 44