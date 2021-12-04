15-й тур
Вест Хэм
3 : 2
Челси
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм без Ярмоленко обыграл Челси. Синие не проигрывали с сентября

Команды выдали яркое дерби

  • 04.12.2021 16:26
  • 1157 просмотров
  • 5 комментариев
Вест Хэм без Ярмоленко обыграл Челси. Синие не проигрывали с сентября
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках лондонского дерби «Вест Хэм» на своем поле сумел обыграть «Челси» со счетом 3:2. Синие не проигрывали с конца сентября.

А команда Дэвида Мойеса, которая недавно обыграла «Ливерпуль», теперь бьет еще одного гранда и с 27 очками находится на 4-м месте.

Андрей Ярмоленко провел матч на скамейке запасных.

А «Челси» уже сегодня может потерять лидерство в случае победы «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. 15-й тур

Вест Хэм - Челси 3:2
Голы: Ланцини, 40 (с пен), Боуэн, 56, Масуаку, 87 - Тиаго Силва, 28, Маунт, 44

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 04.12.2021 16:33
    +1
    ничоси!..
    Ссылка
    Barack
    Barack, 04.12.2021 17:00
    -1
    grifon., 04.12.2021 16:50
    чогось я тебе не бачив дампіку минулого разу, коли він допоміг команді
    Раз в год и палка стреляет
    Ссылка
    МихайлоПетрович
    online
    МихайлоПетрович, 04.12.2021 16:35
    -1
    Помог с трибуны.)
    Ссылка
    grifon.
    online
    grifon., 04.12.2021 16:50
    -2
    чогось я тебе не бачив дампіку минулого разу, коли він допоміг команді
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 04.12.2021 16:47
    -3
    Ярмола в команде: лавочник - талисман, приносящий удачу по фен-шую
    Ссылка
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