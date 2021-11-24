Динамо продуло Баварии, Левандовски забил бисиклетой, Шевчук в Вересе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 ноября.

1A. Шедевр Левандовски, гол Гармаша. Динамо с боем уступило Баварии

За такую игру киевлянам точно не должно быть стыдно

1B. Динамо – Бавария – 1:2. Шедевр от Левандовски. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

2A. ВИДЕО. Бисиклета Левандовски! Феноменальный гол Баварии на заснеженном НСК

«Бавария» быстро открыла счет в игре Лиги чемпионов против «Динамо»

2B. ВИДЕО. Первый гол Динамо в ЛЧ! Гармаш сократил отставание от Баварии

Киевская команда на 70-й минуте сумела распечатать ворота Мануэля Нойера

3A. Мирча ЛУЧЕСКУ: «На Буяльском был пенальти! И мы бы открыли счет»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Баварии» в ЛЧ

3B. СУРКИС: «Буяльскому отбили полголеностопа. Какие пенальти тогда давать?»

Президент «Динамо» – о матче с «Баварией»

4. Юные динамовцы выиграли у Баварии на своем поле матч Юношеской лиги

Победу киевлянам принесли точные удары Яцыка и Бражко

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Шевчук стал спортивным директором Вереса

Известный в прошлом футболист будет работать в клубе из Ровно

5B. ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы еще не побеждали в ЛЧ, потому что не заслужили этого»

Наставник «Шахтера» - о матче против «Интера»

6. Волейболистки СК Прометей проиграли в первом матче группы Лиги чемпионов

В Минске подопечные Ивана Петкова уступили «Локомотиву» из Калиниграда

7. Снимут с чемпионата? Донбасс и Краматорск сыграли с дисквалифицированными

ФХУ обещает снять обе команды с чемпионата

8. Вася, кури газету! Экс-тренер Кличко наехал на Ломаченко: Лопес струсил?

Сергей Городничев резко высказался о недальновидности украинского боксера

9. Шокирующий прогресс. Украинец за год прошел путь из Буковеля на Кубок мира

Денис Насыко – пример того, что нельзя опускать руки, когда шансов на успех почти нет

10A. Разгром от Динамо, удаление Де Дзерби, неудержимый Тилль

Самые интересные события 15-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Восстание непривитых. Почему в Баварии возник коронавирусный кризис

Из-за COVID-19 мюнхенцы не привезли в Киев сразу семь футболистов первой команды