Динамо продуло Баварии, Левандовски забил бисиклетой, Шевчук в Вересе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 ноября.
1A. Шедевр Левандовски, гол Гармаша. Динамо с боем уступило Баварии
За такую игру киевлянам точно не должно быть стыдно
1B. Динамо – Бавария – 1:2. Шедевр от Левандовски. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
2A. ВИДЕО. Бисиклета Левандовски! Феноменальный гол Баварии на заснеженном НСК
«Бавария» быстро открыла счет в игре Лиги чемпионов против «Динамо»
2B. ВИДЕО. Первый гол Динамо в ЛЧ! Гармаш сократил отставание от Баварии
Киевская команда на 70-й минуте сумела распечатать ворота Мануэля Нойера
3A. Мирча ЛУЧЕСКУ: «На Буяльском был пенальти! И мы бы открыли счет»
Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Баварии» в ЛЧ
3B. СУРКИС: «Буяльскому отбили полголеностопа. Какие пенальти тогда давать?»
Президент «Динамо» – о матче с «Баварией»
4. Юные динамовцы выиграли у Баварии на своем поле матч Юношеской лиги
Победу киевлянам принесли точные удары Яцыка и Бражко
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Шевчук стал спортивным директором Вереса
Известный в прошлом футболист будет работать в клубе из Ровно
5B. ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы еще не побеждали в ЛЧ, потому что не заслужили этого»
Наставник «Шахтера» - о матче против «Интера»
6. Волейболистки СК Прометей проиграли в первом матче группы Лиги чемпионов
В Минске подопечные Ивана Петкова уступили «Локомотиву» из Калиниграда
7. Снимут с чемпионата? Донбасс и Краматорск сыграли с дисквалифицированными
ФХУ обещает снять обе команды с чемпионата
8. Вася, кури газету! Экс-тренер Кличко наехал на Ломаченко: Лопес струсил?
Сергей Городничев резко высказался о недальновидности украинского боксера
9. Шокирующий прогресс. Украинец за год прошел путь из Буковеля на Кубок мира
Денис Насыко – пример того, что нельзя опускать руки, когда шансов на успех почти нет
10A. Разгром от Динамо, удаление Де Дзерби, неудержимый Тилль
Самые интересные события 15-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
10B. Восстание непривитых. Почему в Баварии возник коронавирусный кризис
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Источник — Sport.ua
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