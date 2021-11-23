ВИДЕО. Первый гол Динамо в ЛЧ! Гармаш сократил отставание от Баварии

23 листопада о 19:45 у Києві проходить матч 5-го туру Ліги чемпіонів, у якому грають «Динамо» та «Баварія».
- Sport.ua проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Киевская команда на 70-й минуте сумела распечатать ворота Мануэля Нойера. Денис Гармаш сократил отставание от «Баварии» (1:2), забив первый гол «Динамо» в нынешнем сезоне ЛЧ.
1:2. Денис Гармаш, 70 хв.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.