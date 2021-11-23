ВИДЕО. Первый гол Динамо в ЛЧ! Гармаш сократил отставание от Баварии

Киевская команда на 70-й минуте сумела распечатать ворота Мануэля Нойера

  • 23.11.2021 21:26
  • 8874 просмотра
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Первый гол Динамо в ЛЧ! Гармаш сократил отставание от Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 листопада о 19:45 у Києві проходить матч 5-го туру Ліги чемпіонів, у якому грають «Динамо» та «Баварія».

Киевская команда на 70-й минуте сумела распечатать ворота Мануэля Нойера. Денис Гармаш сократил отставание от «Баварии» (1:2), забив первый гол «Динамо» в нынешнем сезоне ЛЧ. 

1:2. Денис Гармаш, 70 хв.

Источник — Sport.ua

(37 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    rasta13
    online
    rasta13, 23.11.2021 21:31
    +15
    Вот он настоящий форвард динамо
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 23.11.2021 21:36
    +11
    Гармаш топ)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 23.11.2021 21:42
    +6
    красава! Был бы Супряга в Нойера попал бы
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 23.11.2021 21:49
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Alexander Киев, 23.11.2021 21:43
    Первый и последний гол. Даже против дубля Баварии, пролетели со свистом
    Сепар, какое отношение ты имеешь к Киеву?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 23.11.2021 21:44
    +5
    неплохо....немного фарта не хватило
    Ссылка
    SEPULTARA
    SEPULTARA, 23.11.2021 21:59
    +2
    Alexander Киев, 23.11.2021 21:43
    Первый и последний гол. Даже против дубля Баварии, пролетели со свистом
    троль гАлимый
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 23.11.2021 22:34
    +1
    Alexander Киев, 23.11.2021 21:43
    Первый и последний гол. Даже против дубля Баварии, пролетели со свистом
    Ха-ха, Шахтер - Шериф 0:2. Основным составом
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 23.11.2021 22:34
    +1
    Alexander Киев, 23.11.2021 21:43
    Первый и последний гол. Даже против дубля Баварии, пролетели со свистом
    Ха-ха, Шахтер - Шериф 0:2. Основным составом
    Ссылка
    Heyter
    online
    Heyter, 23.11.2021 22:19
    0
    dd dent, 23.11.2021 21:36
    Гармаш топ)
    Тут плять и не по споришь
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 23.11.2021 22:20
    -1
    Ссылка
    Andrey111
    Andrey111, 23.11.2021 21:51
    -6
    Просто Герой, пусть к Зели завтра па прием
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 23.11.2021 21:43
    -13
    Первый и последний гол. Даже против дубля Баварии, пролетели со свистом
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности