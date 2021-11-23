ОФИЦИАЛЬНО. Шевчук стал спортивным директором Вереса

Известный в прошлом футболист будет работать в клубе из Ровно

  • 23.11.2021 13:16
  • 1143 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Шевчук стал спортивным директором Вереса
© ФК Верес

«Верес» официально объявил о назначении Вячеслава Шевчука на должность спортивного директора клуба.

Представление Шевчука в новом качестве состоялось 23 ноября на стадионе «Авангард» в Ровно.

Орест Баль, работавший в должности спортивного директора до сих пор - продолжит работу в народном клубе. С сегодняшнего дня он будет работать в должности заместителя генерального директора.

Шевчук в качестве футболиста большую часть карьеры провел в «Шахтере». С 2018 по 2019 год Шевчук возглавлял донецкий «Олимпик».

 

Источник — ФК Верес

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 23.11.2021 13:31
    +5
    Главное чтобы его вовремя отпускали пописять
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 23.11.2021 13:38
    +3
    Умник, 23.11.2021 13:33
    Верес молодцы видел их стадион на Тубе.
    Славик в принципе может на опыте привлечь много игроков.
    Научит их писять лёжа в полицейской машине
    Ссылка
    Умник
    Умник, 23.11.2021 13:49
    +1
    RomanEnakievo.., 23.11.2021 13:38
    Научит их писять лёжа в полицейской машине
    Ну тот случай стал вирусным.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 23.11.2021 13:55
    0
    Поздравляем всем миром!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 23.11.2021 13:33
    0
    Верес молодцы видел их стадион на Тубе.
    Славик в принципе может на опыте привлечь много игроков.
    Ссылка
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