ОФИЦИАЛЬНО. Шевчук стал спортивным директором Вереса

«Верес» официально объявил о назначении Вячеслава Шевчука на должность спортивного директора клуба.
Представление Шевчука в новом качестве состоялось 23 ноября на стадионе «Авангард» в Ровно.
Орест Баль, работавший в должности спортивного директора до сих пор - продолжит работу в народном клубе. С сегодняшнего дня он будет работать в должности заместителя генерального директора.
Шевчук в качестве футболиста большую часть карьеры провел в «Шахтере». С 2018 по 2019 год Шевчук возглавлял донецкий «Олимпик».
Источник — ФК Верес
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Славик в принципе может на опыте привлечь много игроков.
Славик в принципе может на опыте привлечь много игроков.
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