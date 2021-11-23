Восстание непривитых, или Почему в Баварии возник коронавирусный кризис

После относительного затишья летом и в сентябре-октябре, в начале ноября в Германии крайне обострилась ситуация с коронавирусом. 18 ноября в стране был зафиксирован новый суточный максимум заражений COVID-19 – 65371 человек получили положительные тесты, а накануне, 22 ноября, было выявлено 47887 случаев новых заражений. За последние семь дней в среднем в Германии ежедневно фиксируется более 50 тысяч новых инфицирований коронавирусом, и это серьезная проблема для властей.

Немецкие медики и эксперты уже во весь голос заявляют, что Германию ждет катастрофическое Рождество, если сейчас не применять действенные меры, одной из которых является локдаун и комендантский час для непривитых. Ряд районов страны уже ввел подобные ограничения, а для стабилизации ситуации требуется еще и нарастить темпы вакцинации, доведя ее уровень до 75% среди взрослого населения (ныне этот показатель в Германии составляет 67,9%).

Не обошел коронавирусный кризис и немецкий футбол. В частности, от COVID-19 всерьез пострадал главный гранд – мюнхенская «Бавария», внутри которой далеко не все так просто с вопросами вакцинации. Более того, ряд средств массовой информации накануне сообщил, что некоторые футболисты мюнхенского клуба даже готовы поднимать бунт и судиться с «Баварией», если ситуация будет оставаться настолько сложной…

Что вообще происходит в Баварии с COVID-19?

Накануне стало известно, что перед визитом в Киев на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» «Бавария» из-за ковида не сможет взять сразу семерых игроков. Если Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг, Микаэль Кюизанс и Йозуа Киммих пребывают на карантине, то Никлас Зюле и Йосип Станишич сдали положительные тесты, и в настоящий момент ожидают выздоровления. К счастью, у последних течение COVID-19 проходит в легкой форме, а потому всерьез переживать за здоровье футболистов не приходится.

Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

С другой стороны, руководство «Баварии» недовольно тем фактом, что клуб столкнулся с настолько серьезными кадровыми проблемами, когда ряд игроков вынужден находится на самоизоляции после контакта с инфицированными. Речь идет о невакцинированных футболистах, и ныне в прессе упоминаются пять фамилий, которые уже обозначены выше – Гнабри, Мусиала, Шупо-Мотинг, Кюизанс и Киммих.

Киммих – антивакцинатор?

Йозуа Киммих проводит в «Баварии» уже седьмой сезон, и является одним из ключевых футболистов первой команды. Это по-настоящему важный игрок, с которым у клуба никогда ранее не возникало серьезных проблем, но сейчас Киммих занял принципиальную позицию по вопросу вакцинации. Футболист не хочет делать прививку от COVID-19, мотивируя свое решение тем, что вводимые медицинские препараты не до конца изучены, равно как и их дальнейшее влияние на человеческий организм.

Примечательно, что сам Киммих не называет себя ярым сторонником антивакцинации, а лишь подчеркивает – нежелание делать прививку связано только со слабым пониманием последствий. Однако со временем Йозуа, если верить его словам, готов рассмотреть возможность привиться.

«Я хочу дождаться результатов долгосрочных исследований. Осознаю свою ответственность. Конечно, я уважаю меры гигиены, и невакцинированные футболисты в клубе проходят тестирования каждые два или три дня. Что будет в будущем? Я не говорю категорически, что не буду вакцинироваться. У меня сейчас есть несколько проблем. Вполне возможно, что я со временем решу привиться от COVID-19», - заявил Киммих.

Позиция футболиста, похоже, реально напрягает клубное руководство. С одной стороны решение о вакцинации никто не может навязать, тем более в Германии, где крепки либеральные и демократические взгляды на большинство вопросов, но с другой Киммих вынужден будет каждый раз уходить на карантин после любого контакта с инфицированным, а это больно бьет по команде, да и по клубу тоже, ведь последний обязан выплачивать Йозуа зарплату, хотя тот фактически не выполняет свою работу по контракту.

Санкции к непривитым

Уже сейчас известно, что Киммих, как и другие непривитые игроки «Баварии», получили запрет на проживание вместе с командой в одном отеле на выездных матчах в Германии. Связано это с тем, что в ряде регионов страны, как уже упоминалось выше, введены ограничительные меры по отношению к непривитым. Среди них – запрет на посещение гостиниц и отелей, поэтому позиция Киммиха существенно осложняет жизнь администрации «Баварии».

Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Сам Йозуа говорит, что общество обязано уважать позицию каждого, в том числе и тех, кто по каким-то причинам не желает проходить процедуру вакцинации.

«В последнее время мы только и слышим, что среди нас есть вакцинированные и непривитые. В этой связи в обществе существует мнение, что невакцинированный человек – это тот, кто отрицает необходимость вакцины и выступает против нее. Но я думаю, что есть много других людей, у которых просто есть опасения по поводу вакцинации, или же другие причины. И я полагаю, что их мнение и интересы также следует уважать. Тем более, что есть меры предосторожности. У меня часто возникает ощущение, что в нашем обществе все более серьезно встает проблема – когда ты непривитый, то тебя буквально вычеркивают отовсюду», - сказал Киммих.

Сложно сказать, о чем конкретно говорил Киммих, однако боссы «Баварии» во главе с президентом Гербертом Хайнером, генеральным директором Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем накануне приняли решение, что мюнхенцы не будут выплачивать полную зарплату футболистам за то время, которое они проводят на карантине. По данным Bayerischer Rundfunk, непривитые игроки были буквально шокированы этой новостью, и сейчас между клубом и этой когортой футболистов установились крайне непростые отношения.

Впереди – суд?

Если «Бавария» действительно примет решение и перестанет выплачивать зарплату в полном объеме игрокам, находящимся на карантине, то по оценкам немецких изданий, один только Йозуа Киммих рискует потерять около 800 тысяч евро. Подобная ситуация вряд ли устроит немца и тот вместе с Гнабри, Мусиалой, Шупо-Мотингом и Кюизансом готов отстаивать свои права в споре с «Баварией» в суде.

Чем может завершится подобный процесс сейчас предсказать сложно, но в целом шансы отстоять свою позицию имеют обе стороны. «Баварии» не составит труда доказать, что клуб несет незапланированные потери, вызванные исключительно позицией отдельных футболистов. Последние же, в свою очередь, будут всячески акцентировать внимание на свободе выбора и гражданской позиции, нарушать которые «Бавария» не имеет права. Впрочем, очень важно понимать условия контрактов, которые есть у футболистов с клубом, и где наверняка прописано немало оговорок, способных помочь той или иной стороне в данной ситуации. Более того, нельзя забывать что тот же Киммих продлил соглашение с «Баварией» в августе нынешнего года, а потому в нем вполне могут быть прописаны детали, связанные с пандемией COVID-19.

Но снижение зарплаты – это лишь верхушка айсберга. Куда сложнее для «Баварии» то, что клуб может потерять своих футболистов, отказывающихся вакцинироваться. Например, в аспекте Киммиха о таком уже всерьез заговорили в прессе. Называется даже вполне конкретный вариант продолжения карьеры для немецкого футболиста – мадридский «Реал». И если потенциальный уход Шупо-Мотинга и Кюизанса вряд ли всерьез скажется на боеспособности «Баварии», то вот без Гнабри, Мусиалы и Киммиха мюнхенцам в будущем будет весьма несладко, и придется срочно выходить на трансферный рынок, где главное будет не подписать таких же «антивакцинаторов».