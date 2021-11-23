Киммих из-за отказа от вакцинации может покинуть Баварию

Основной защитник «Баварии» Йозуа Киммих вскоре может покинуть Мюнхен.

Игрок является противником вакцинации от коронавируса. Футболист отказался сделать обязательную прививку из-за чего клуб снизил ему зарплату.

Как сообщает источник, это не понравилось Киммиху и теперь он намерен покинуть «Баварию». Главным претендентом на защитника сборной Германии называют «Реал».

Напомним, что в данный момент в «Баварии» зафиксирована вспышка коронавируса. Команда прилетела в Киев в ослабленном составе.