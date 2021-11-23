Киммих из-за отказа от вакцинации может покинуть Баварию

Защитник мюнхенского клуба занимает неоднозначную позицию

  • 23.11.2021 04:02
  • 102 просмотра
  • 1 комментарий
Киммих из-за отказа от вакцинации может покинуть Баварию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Основной защитник «Баварии» Йозуа Киммих вскоре может покинуть Мюнхен.

Игрок является противником вакцинации от коронавируса. Футболист отказался сделать обязательную прививку из-за чего клуб снизил ему зарплату.

Как сообщает источник, это не понравилось Киммиху и теперь он намерен покинуть «Баварию». Главным претендентом на защитника сборной Германии называют «Реал».

Напомним, что в данный момент в «Баварии» зафиксирована вспышка коронавируса. Команда прилетела в Киев в ослабленном составе.

Источник — Todofichajes.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Мастер, Яду!
    online
    Мастер, Яду!, 23.11.2021 04:18
    -2
    Мама с папой сделали ему тысячу вакцин пока он был в бессознанке до 5 лет, что помогло ему стать футболистом и не сдохнуть в пиzдючестве от какой-нибудь херни. Зато он вырос теперь и у него появилось личное мнение и позиция! Из-за своей тупости просрать карьеру.. А смотрел бы меньше Russia Today может человеком был бы!
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