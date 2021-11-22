Выстоит ли Динамо? Бавария везет в Киев 18 футболистов

Игроки «Баварии» отправились в Киев на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо». В заявку мюнхенцы внесли всего 18 игроков.
Из-за контакта с человеком, у которого был коронавирус, в Украину не приедут Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс.
Кроме того, в заявке нет Николаса Зюле и Йозуа Киммиха.
«Бавария» набрала 12 очков и за два тура до конца гарантировала себе выход из группы. У киевлян 1 пункт и последнее место.
Матч состоится 23 ноября, начало в 19:45.
Вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль.
Защитники: Ричардс, Павар, Эрнандес, Ньянзу.
Хавбеки: Горецка, Забитцер, Дэвис, Сарр, Толиссо, Мюллер, Рока, Тилльман.
Форварды: Левандовски, Сане, Коман.
Источник — ФК Бавария
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