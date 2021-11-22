Выстоит ли Динамо? Бавария везет в Киев 18 футболистов

Сокращенная заявка из-за коронавируса

  • 22.11.2021 15:51
  • 1685 просмотров
  • 4 комментария
Выстоит ли Динамо? Бавария везет в Киев 18 футболистов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Баварии» отправились в Киев на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо». В заявку мюнхенцы внесли всего 18 игроков.

Из-за контакта с человеком, у которого был коронавирус, в Украину не приедут Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс.

Кроме того, в заявке нет Николаса Зюле и Йозуа Киммиха.

«Бавария» набрала 12 очков и за два тура до конца гарантировала себе выход из группы. У киевлян 1 пункт и последнее место.

Матч состоится 23 ноября, начало в 19:45.

Вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль.

Защитники: Ричардс, Павар, Эрнандес, Ньянзу.

Хавбеки: Горецка, Забитцер, Дэвис, Сарр, Толиссо, Мюллер, Рока, Тилльман.

Форварды: Левандовски, Сане, Коман.

Источник — ФК Бавария

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Виктор Андрущик
    online
    Виктор Андрущик, 22.11.2021 15:55
    +4
    18 гравців,та і 8 вистачить.
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    elPadrino
    elPadrino, 22.11.2021 16:11
    +3
    Может и нам кантона подключить?
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    Calm
    Calm, 22.11.2021 16:16
    +1
    Если будут играть все 18 сразу - то нет конечно
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    Xоакин Гусман Лоэра
    online
    Xоакин Гусман Лоэра, 22.11.2021 16:15
    0
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