Минус семь игроков! Из-за ковида Бавария приедет в Киев ослабленной

Официальный сайт мюнхенской «Баварии» отрапортовал о том, что сразу четыре футболиста первой команды отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус.
Это Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс.
Они добавились к еще трем футболистам, которые также пропустят ближайшие матчи «Баварии» из-за коронавируса: Никлас Зюле и Йосип Станишич сдали положительный тест, а Йозуа Киммих проходит вторую неделю карантина.
В последние дни в Германии фиксируется вспышка заражений коронавирусом. В частности, накануне в стране подтверждено 26 241 новых случаев инфицирования.
Матч «Динамо» - «Бавария» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» завтра, 23 ноября.
Источник — ФК Бавария
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Бля вы издеваетесь. Они все приедут.
Хватит перед игрой с Баварией писать чушь.
И сразу вспоминаю, как Вильярреал играл "из самолёта".
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