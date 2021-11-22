Минус семь игроков! Из-за ковида Бавария приедет в Киев ослабленной

Официальный сайт мюнхенской «Баварии» отрапортовал о том, что сразу четыре футболиста первой команды отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус.

Это Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс.

Они добавились к еще трем футболистам, которые также пропустят ближайшие матчи «Баварии» из-за коронавируса: Никлас Зюле и Йосип Станишич сдали положительный тест, а Йозуа Киммих проходит вторую неделю карантина.

В последние дни в Германии фиксируется вспышка заражений коронавирусом. В частности, накануне в стране подтверждено 26 241 новых случаев инфицирования.

Матч «Динамо» - «Бавария» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» завтра, 23 ноября.