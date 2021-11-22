Минус семь игроков! Из-за ковида Бавария приедет в Киев ослабленной

Мюнхенский клуб не сможет рассчитывать сразу на нескольких ключевых исполнителей

  • 22.11.2021 09:29
  • 3609 просмотров
  • 10 комментариев
Минус семь игроков! Из-за ковида Бавария приедет в Киев ослабленной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала не сыграет против Динамо

Официальный сайт мюнхенской «Баварии» отрапортовал о том, что сразу четыре футболиста первой команды отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус.

Это Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс.

Они добавились к еще трем футболистам, которые также пропустят ближайшие матчи «Баварии» из-за коронавируса: Никлас Зюле и Йосип Станишич сдали положительный тест, а Йозуа Киммих проходит вторую неделю карантина.

В последние дни в Германии фиксируется вспышка заражений коронавирусом. В частности, накануне в стране подтверждено 26 241 новых случаев инфицирования.

Матч «Динамо» - «Бавария» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» завтра, 23 ноября.

Источник — ФК Бавария

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ZloyDeda
    ZloyDeda, 22.11.2021 09:34
    +6
    Це не втрата для Баварії! Перелічених гравців, ну хіба що за виключенням Гнабрі, не можна назвати основними!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 22.11.2021 10:02
    +2
    Горецка Дэвис Упамекано Лева Коман Нойер Забитцер.
    Бля вы издеваетесь. Они все приедут.
    Хватит перед игрой с Баварией писать чушь.
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 22.11.2021 09:59
    +2
    Alexander Киев, 22.11.2021 09:41
    Дно молодёжку Барсы обыграть не смогло, а тут Баварии? стоп, не обыграть Барсу, а хоть по воротам ударить
    Далеко дну до Динамо ...
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 22.11.2021 10:20
    0
    ZloyDeda, 22.11.2021 09:34
    Це не втрата для Баварії! Перелічених гравців, ну хіба що за виключенням Гнабрі, не можна назвати основними!
    Ну да. Киммих тоже дублер?
    Ссылка
    Слава Чебан
    Слава Чебан, 22.11.2021 10:12
    0
    Бавария решила свои задачи, она и так приехала бы ослабленный составом
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 22.11.2021 09:35
    0
    Ну и что? У них 3 состава. А после поражения какому то Аугсбургу, ой захочется выиграть денег и очков.
    И сразу вспоминаю, как Вильярреал играл "из самолёта".
    Ссылка
    Умник
    Умник, 22.11.2021 10:07
    -1
    New Zealander, 22.11.2021 10:05
    Это не поможет киевлянам. Как-то помню коронавирус потряс донецкий Шахтёр и 8 игроков основы Шахтера не приехало на выездной матч с Реалом. Но мы помним чем тот матч закончился, - легендарной победой Шахтёра со счётом 2:3. А здесь ещё и Бавария, уровень ещё выше. Так что Динамо спасёт только чудо от очередного поражения.
    Вы смотрели игру против Аугсбурга?
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 22.11.2021 10:05
    -1
    Это не поможет киевлянам. Как-то помню коронавирус потряс донецкий Шахтёр и 8 игроков основы Шахтера не приехало на выездной матч с Реалом. Но мы помним чем тот матч закончился, - легендарной победой Шахтёра со счётом 2:3. А здесь ещё и Бавария, уровень ещё выше. Так что Динамо спасёт только чудо от очередного поражения.
    Ссылка
    kadaad
    kadaad, 22.11.2021 09:37
    -3
    Ну не пять, три Динамо забьют.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 22.11.2021 09:41
    -5
    Дно молодёжку Барсы обыграть не смогло, а тут Баварии? стоп, не обыграть Барсу, а хоть по воротам ударить
    Ссылка
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