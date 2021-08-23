Бавария продлила контракт с Киммихом

«Баварии» объявила о заключении нового контракта с полузащитником Йозуа Киммихом.
26-летний футболист заключил соглашение до лета 2025 года.
Киммих играет за мюнхенский клуб с 2016 года. За это время он сыграл 175 матчей в Бундеслиге, забил 17 мячей, отдал 47 голевых передач.
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Bis 2025 beim #FCBayern - Joshua #Kimmich verlängert Vertrag. #JK2025— FC Bayern München (@FCBayern) August 23, 2021
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Источник — ФК Бавария
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