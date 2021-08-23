Бавария продлила контракт с Киммихом

Хавбек подписал четырехлетнее соглашение

  • 23.08.2021 10:41
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Бавария продлила контракт с Киммихом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Баварии» объявила о заключении нового контракта с полузащитником Йозуа Киммихом.

26-летний футболист заключил соглашение до лета 2025 года.

Киммих играет за мюнхенский клуб с 2016 года. За это время он сыграл 175 матчей в Бундеслиге, забил 17 мячей, отдал 47 голевых передач.

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Источник — ФК Бавария

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