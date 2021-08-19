Нужен новый вызов. Левандовски хочет покинуть Баварию

Роберт хочет попробовать себя в Испании или Англии

  • 19.08.2021 13:51
  • 679 просмотров
  • 3 комментария
Нужен новый вызов. Левандовски хочет покинуть Баварию
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Sky Sports, форвард «Баварии» Роберт Левандовски хотел бы до завершения карьеры поиграть в другом топ-чемпионате.

Поляк надеется, что клуб согласится на трансфер или сейчас, или летом следующего года, когда у Левандовски останется 12 месяцев по контракту.

Футболист, которому скоро исполнится 33 года, рассчитывает попробовать свои силы в Англии или Испании до до того, как ему исполнится 35 лет.

В свое время Левандовски говорил о том, что не желает всю карьеру провести в Бундеслиге, однако «Бавария» отказывается продавать своего ведущего бомбардира.

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Источник — Sky Sports

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.08.2021 14:00
    0
    Карим сказал что если я не потяну я уйду, вот вместо него прекрасно бы было
    Ссылка
    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 19.08.2021 13:58
    +1
    в ПСЖ
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 19.08.2021 13:53
    0
    в Боруссию Дортмунд надо
    Ссылка
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