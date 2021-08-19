Нужен новый вызов. Левандовски хочет покинуть Баварию

По информации Sky Sports, форвард «Баварии» Роберт Левандовски хотел бы до завершения карьеры поиграть в другом топ-чемпионате.

Поляк надеется, что клуб согласится на трансфер или сейчас, или летом следующего года, когда у Левандовски останется 12 месяцев по контракту.

Футболист, которому скоро исполнится 33 года, рассчитывает попробовать свои силы в Англии или Испании до до того, как ему исполнится 35 лет.

В свое время Левандовски говорил о том, что не желает всю карьеру провести в Бундеслиге, однако «Бавария» отказывается продавать своего ведущего бомбардира.