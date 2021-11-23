Разгром от Динамо, удаление Де Дзерби, неудержимый Тилль

Первый круг чемпионата Украины завершен. На верхней ступеньке турнирной таблицы двоевластие: «Динамо» и «Шахтер» идут нога в ногу. Нечто подобное можно сказать и про третье место: «Днепр-1» и «Ворскла» набрали одинаково очков. Да и в нижней части таблицы плотность тоже достаточно серьезная, хотя «Мариуполь» по состоянию на сейчас является главным кандидатом на вылет.

Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ

«Дерби» тура

Открывал последний тур первого круга матч в Киеве между «Динамо» и «Черноморцем». Игра должна была состояться в Одессе, но по просьбе динамовцев ее перенесли в столицу. Руководство «Динамо» разрешило своим игрокам, выступающим за «Черноморец» на правах аренды, сыграть против «метрополии». Однако по какой-то причине сыграли не все основные. Да и киевляне действовали полурезервом. В итоге в этом странном дерби разгромно победили подопечные Луческу.

Почин тура



ФК Динамо. Владислав Кулач

Наконец-то свой первый гол за «Динамо» забил летний новобранец Кулач. Влад сейчас очень редкий гость в составе «бело-синих». Тем не менее, на матч против «Черноморца» Луческу его выпустил. И украинский форвард сумел отличиться первым голом в официальных матчах за «Динамо». Кулач точным ударом установил окончательный счет в игре – 6:1.

Сенсация тура

«Львов» еще ни разу не побеждал «Зарю». До этого тура. Более того, в нынешнем сезоне львовяне в родных стенах вообще не побеждали. А вот «Заря» последние шесть матчей выиграла. В общем, команда Скрипника в игре против команды Дулуба считалась явным фаворитом. Но фаворит своего статуса не подтвердил: проиграл 1:2. И ведь не скажешь, что незаслуженно.





Скорострел тура

Полузащитник «Львова» Шина забил в ворота «Зари» уже на первой минуте матча. Фактически премьерная атака хозяев завершилась результативно. Все началось с прострела с правого фланга. Гости вроде бы отбились, но первым на мяче оказался Ременяк. Удар у него не получился, но в итоге мяч отскочил к Шине, удар которого был точен.

Голы тура

Максим Лунев и Маркос Антонио забили голы-близнецы. Обоим удались красивые дальние точные удары практически в «девятку» ворот «Львова» и «Руха» соответственно. Но если гол донецкого бразильца подарил его команде победу, то точный выстрел украинского полузащитника «Зари» лишь подсластил горькую таблетку поражения.

Удаление тура

Не «доиграл» до финального свистка в матче против «Руха» главный тренер «Шахтера» Де Дзерби. Сначала итальянец повздорил со своим коллегой Кучуком, за что оба наставника получили по желтой карточке. Вторую Роберто получил за слишком эмоциональное празднование гола. И был вынужден покинуть тренерский мостик.

Дубль тура

Очередной яркий матч за «Днепр-1» провел Довбик. Форвард был постоянно нацелен на ворота «Александрии». С первой попытки он не смог забить – мяч запустил мимо штанги. Но затем забил сразу два гола. За две минуты. Сначала на 29-й уверенно реализовал пенальти. И спустя несколько мгновений пробил Билыка ударом в дальний угол.

Прорыв тура

Свершилось! Наконец-то свой первый гол за «Минай» провел опытнейший форвард Селезнев, вынашивающий идею побить бомбардирский рекорд Реброва/Шацких. Евгений сравнял счет в игре против «Ингульца», результативно сыграв на добивании. Это взятие ворот нападающий праздновал так, словно забил в финале Лиги чемпионов. До рекорда экс-динамовцев Селезневу осталось забить шесть голов.

Герой тура

Два гола забил, две результативные передачи отдал – таков «улов» полузащитника «Ворсклы» Тилля в матче против «Мариуполя». Оливье открыл счет в игре. Он же его и удвоил. А во второй половине встречи отметился еще двумя ассистами – Пешичу и Тамму. Теперь на его счету 15 очков по системе «гол плюс пас»: 8 мячей и 7 передач. По этому показателю он вышел на первое место в УПЛ.



ФК Ворскла

Фол тура

Судьбу матча в Чернигове, где встречались местная «Десна» и «Колос», предопределил эпизод в начале второго тайма. Опытнейший защитник «сиверян» Селин на 53-й минуте получил прямую красную карточку – за «фол последней надежды». И был вынужден покинуть поле.

Гости достаточно оперативно разыграли «лишнего» игрока – спустя 14 минут Ситчинава забил свой первый гол за «Колос», который в итоге оказался единственным и победным.

Угловой тура

Очень классно разыграли угловой удар футболисты «Вереса» во втором тайме матча против «Металлиста-1925». На 61-й минуте подачу от углового флажка на ближней штанге принял Немчанинов, который затылком переправил мяч на дальнюю штангу, где Солдат в падении головой переправил футбольный снаряд в сетку.

Символическая сборная тура: Волынец – Пердута, Логинов, Довгий, Исмаили - Маркос Антонио, Тилль, Буяльский, Пасич Г. – Довбик, Степанюк.