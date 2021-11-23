Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ

Главные события 15-го тура - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» наносит 11-й разгром «Черноморцу» в чемпионатах Украины. При этом киевляне одерживают 5-ю крупную победу в сезоне-2021/22, а одесситы терпят 5-е крупное поражение.

Голевая серия динамовцев во встречах с «моряками» достигает 24-х матчей.

Витинью и Виталий Буяльский оформляют соответственно 8-й и 9-й дубль бело-синих в баталиях с сине-черными.

50-й мяч за «Динамо» забивает Денис Гармаш (ЧУ - 33, КУ - 8, СК - 1, ЕК - 8), в том числе 4-й - «Черноморцу» (ЧУ - 2, КУ - 2).

4-й раз поражает ворота одесситов, причем в составе уже третьего клуба (ранее 2 мяча - за «Ворсклу», 1 - за «Ильичевец»), и Владислав Кулач, который становится автором 100-го гола киевлян в УПЛ при Мирче Луческу.



ФК Динамо. Владислав Кулач

«Черноморец» 8-й раз терпит поражение с разницей в 5 голов. При этом «моряки» впервые пропускают 6 мячей.

350-й матч в украинской карьере проводит Сергей Кравченко (ЧУ - 278, КУ - 37, СК - 1, ЕК - 24, СУ - 10).

«Шахтер» одерживает в общем 5-ю победу подряд (мячи 17-3), а на своем поле - 7-ю (мячи 25-3).

Горняки продлевают собственную беспроигрышную серию до 12 матчей (+10=2), безничейную в родных стенах - до 16 (+13-3), а голевую домашнюю - до 11.

«Рух» проводит 10-й безголевой поединок в гостях.

«Ворскла» 5-й раз выигрывает у «Мариуполя» с крупным счетом, при этом впервые с разницей в 4 мяча на своем поле.

Оливье Тилль оформляет 6-й дубль полтавчан в поединках с азовцами. Первый гол люксембургского легионера оказывается 30-м для бело-зеленых в домашних баталиях с оранжево-синими.

Йоонас Тамм забивает 60-й мяч «Ворсклы» в матчах с «Мариуполем», а Иван Пешич становится автором 100-го гола «джокеров» полтавчан в чемпионатах Украины.

Подопечные Остапа Маркевича продлевают свою безничейную серию до 14 игр (+2-12).

3-й раз поражает ворота бело-зеленых Дмитрий Топалов.

«Днепр-1» с 5-й попытки впервые берет верх над «Александрией».

Днепряне празднуют 3-ю викторию кряду, как в общем (мячи 8-1), так и дома (мячи 9-1).

Сине-бело-голубые обновляют личный рекорд, обходясь без мировых 14 игр подряд (+10-4).

Артем Довбик, оформив 7-й дубль «Днепра-1» в элитном дивизионе, с 16 голами становится новым рекордсменом клуба, обойдя Владислава Супрягу, а также выходит в лидеры бомбардирской гонки сезона-2021/22 - 10 мячей, оставив позади Виктора Цыганкова.



СК Днепр-1. Артем Довбик

80-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Игор Йовичевич (+29=18-33, 97-101).

50-й раз назначается пенальти в ворота «Александрии».

«Львов» празднует 30-ю викторию в УПЛ.

Сине-золотые, которые одержали первую в нынешнем сезоне победу в родных стенах, завершают домашнюю безвыигрышную серию, которая составил 10 матчей (=5-5). Последний раз «горожане» добивались успеха на своем поле 24 апреля 2021 года - 1:0 с «Десной».

Бразилец Шина, ставший автором самого быстрого гола «Львова» в элитном дивизионе - на 29-й секунде, прерывает две безголевые серии сине-золотых во встречах с черно-бело-красными: общую - на 498-й минуте и домашнюю - на 365-й.

«Заря» забивает в общем 14 игр подряд, а в гостях - 12.

Максим Лунев становится автором 700-го гола луганчан в чемпионатах Украины и 10-го гола «джокеров» черно-бело-красных в этом сезоне, а Ловро Цвек - 10-го автогола в УПЛ-2021/22.

«Колос», впервые победивший в гостях у «Десны», прерывает свою 4-матчевую проигрышную серию.

Ковалевцы обходятся без ничьих 11 игр кряду (+3-8).

Черно-белые проводят 10-й сухой матч на чужих полях.

«Десна» терпит 20-е поражение в родных стенах.

Диогу Кариока становится «обладателем» 30-й красной карточки сезона-2021/22, а Евгений Селин - 10-й «Десны» в элитном дивизионе.

Два личных антирекорда обновляет «Минай», обходящийся без побед в общем 13 матчей подряд (=6-7), а дома - 6 (=4-2).

Евгений Селезнев забивает 23-му клубу элитного дивизиона.



ФК Минай. Евгений Селезнев

«Ингулец» одну свою «рекордную» серию - безголевую - прерывает (на 386-й минуте), а другую - гостевую с пропущенными голами - продлевает (до 10 игр).

Михаил Плохотнюк становится автором 60-го гола «джокеров» в сезоне-2021/22.

«Верес» празднует 40-ю викторию в элитном дивизионе.

Ровенчане устанавливают личный рекорд, продлив домашнюю сухую серию до 492-х минут.

«Металлист 1925» терпит 3-е поражение кряду (мячи 1-10).

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Вадим Милько, 50-й - Евгений Задоя, Ренан Оливейра, Александр Черноморец (все - «Колос»), Фернанду («Шахтер») и Наджиб Якубу («Ворскла»), 1-й - Роман Михайлив («Львов») и Юрий Потимков («Металлист 1925»).

40-й мяч в УПЛ забивает Владислав Кулач, 20-й - Артем Довбик (первый в ворота «Александрии»), 10-й - Оливье Тилль и Дмитрий Топалов, 5-й - Маркос Антониу, 1-й - Иван Пешич (в 20-й игре), Сергей Логинов (в 93-й) и Максим Ковалев (в 96-й).

В 5-й команде элиты открывают голевой счет Владислав Кулач («Динамо») и Евгений Селезнев («Минай»), во 2-й - Евгений Исаенко («Черноморец»), Ника Сичинава («Колос») и Йоонас Тамм («Ворскла»).

3-й дубль в украинских чемпионатах делают Виталий Буяльский и Артем Довбик, 2-й - Оливье Тилль, 1-й - Витинью (в 8-м матче).

Артем Довбик становится автором 1400-го дубля в истории УПЛ, а Маркос Антониу - 300-го гола сезона-2021/22.

3-й пенальти из 4-х реализовывают Виталий Буяльский и Артем Довбик.

2-ю красную карточку в карьере зарабатывают Никита Петерман и Евгений Селин, 1-ю - Диогу Кариока (в 9-й игре) и Михаил Месхи (в 39-й).

10-й раз удаляет игрока гостей арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий.