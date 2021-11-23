ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы еще не побеждали в ЛЧ потому, что не заслужили этого»

Наставник «Шахтера» - о матче против «Интера»

  • 23.11.2021 18:53
  • 901 просмотр
  • 1 комментарий
ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы еще не побеждали в ЛЧ потому, что не заслужили этого»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Интера» (24 ноября):

- Завтра вам предстоит сыграть с «Интером», который в одной победе от выхода в плей-офф. Почему «Шахтеру» до сих пор не удалось победить в нынешней Лиге чемпионов?
- Завтра будет очень сложный матч со всех точек зрения, мы будем играть против сильной команды, на стадионе будет очень много людей, они будут очень заряжены, как это было и в воскресенье против «Наполи».

Но мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда хотя бы на третье место в группе. Мы сделаем все возможное для этого.

Мы еще не побеждали в Лиге чемпионов просто потому, что не заслужили этого на поле, хотя мы всегда играли хорошо. С «Шерифом» тех моментов, которые мы создали, оказалось недостаточно, а потом мы играли с «Интером» и «Реалом», которые находятся на более высоком уровне по сравнению с нами.

- Насколько другим будет этот матч в сравнении с поединком в Киеве, где вы очень рано потеряли Лассина Траоре?
- Не будет Алана Патрика, не будет Исмаили, посмотрим, успеет ли восстановиться Степаненко, он под большим вопросом. Без этих трех игроков у нас будет более молодая команда, их заменят менее опытные игроки.

Но наша идентичность останется такой же. Решение по составу я приму завтра.

- Кроме Алана Патрика, не будет и Судакова. Как чувствует себя Педриньо?
- Педриньо вышел на полчаса в субботу, и выглядел не очень хорошо. Но сейчас он чувствует себя хорошо. Посмотрим, выйдет ли он в основе или на замену. Но его возвращение – это хорошая новость для нас сейчас, когда у нас много травмированных. Судаков – еще один важный игрок, которого будет не хватать.

- Вы чувствуете дополнительное давление из-за того, что решающий матч будете играть в родной Италии?
- Нет, если честно. Я не чувствую дополнительного давления. В матчах против «Колоса» и «Ингульца» я также ощущал давление. Матчи в Лиге чемпионов очень сложные, групповой этап состоит всего из шести матчей, и последние матчи всегда решающие.

- Месяц назад в одном туре Серии А почти все топ-тренеры были удалены, вас тоже в воскресенье удалили. Что это – новый стиль управления или вы не справляетесь с давлением?
- В Италии я пять лет тренировал в Серии А, и ни разу не был удален. В воскресенье просто так случилось, я нервничал. Могу отвечать только за себя: это была случайность. Да, я переживаю игры со страстью, но не считаю это недостатком. Футбол – это страсть.

- Ваш коллега, Симоне Индзаги, сказал, что «Шахтер» из клубов Серии А больше всего напоминает «Наполи», который они обыграли в воскресенье. Значит ли это, что он знает, за счет чего обыграть вас? За счет чего вы собираетесь обыгрывать и удивлять «Интер»?
- Думаю, в футболе не так много секретов. «Интер» обыграл «Наполи», это очень хорошая команда. Не знаю, насколько «Шахтер» может быть похожим на «Наполи», у нас другие игроки, более молодые. Не думаю, что эти аналогии уместны.

- Вы недавно сказали, что «Интер» за последнее время изменился и стал еще более готовым к завоеванию Скудетто. После этого они обыграли «Наполи». Вам не кажется, что вы встречаетесь в самый неудачный для вас момент?
- Я просто сужу о команде со стороны. Матч с «Наполи» был подтверждением того, о чем я думал изначально. «Интер» уступал «Наполи», но перевернул игру с помощью силы, техники, тактики, менталитета. Тот путь, который они прошли в последние годы, был важен для того, чтобы заработать этот менталитет победителей.

Нам нужно начать с того, чтобы снова начать выигрывать внутренние украинские трофеи, и потом провести Лигу чемпионов лучше, чем в этом году. Когда мы пытаемся играть вые наших возможностей – мы много ошибаемся.

Но не хочу сказать, что завтра мы будем жертвами. Мы попытаемся сделать то же самое, что делали против «Интера» дома, что делали в Мадриде, и попытаемся реализовать свои шансы.

- Чем отличается «Интер» Индзаги от «Интера» Конте?
- Это не мое дело, я не люблю отвечать на вопросы о других командах. Но я считаю, что Симоне работает очень хорошо. Не хочу недооценить его работу, но «Интер» уже был хорошо выстроенной командой. Поддерживать и сохранять такие высокие стандарты всегда очень сложно. Они это показали и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому, я могу только похвалить Индзаги.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    Ol.Dk
    online
    Ol.Dk, 23.11.2021 19:15
    -3
    «Ми не перемагали, тому в що мені це нафіг не треба, рижого розвів, % свій отримав з 50 млн, зарплата космос, колег своїх я обс ираю, не життя , а кайф. Колись виграємо ще, не в цьому щастя». Ви прочитали монолог тренера вєлікого шахтьоха, вєлікого спеціаліста, представника найдревнішої професії.
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