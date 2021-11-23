СУРКИС: «Буяльскому отбили полголеностопа. Какие пенальти тогда давать?»

Президент «Динамо» – о матче с «Баварией»

  • 23.11.2021 23:07
  • 4774 просмотра
  • 21 комментарий
СУРКИС: «Буяльскому отбили полголеностопа. Какие пенальти тогда давать?»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результат матча с «Баварией» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
 
- Как вы пережили этот матч с «Баварией»?
- Пережил, как и любой другой матч, который играет киевское «Динамо» независимо от турнира. Я считаю, что мы выглядели сегодня достойно, критиковать команду не за что, кроме результата. Но есть определенные факторы, которые вмешиваются в футбол, помогают сильнейшим.  Абсолютно согласен с нашим главным тренером, потому что если такие пенальти не давать как в первом тайме, то какие давать? Отбили полголеностопа Буяльскому. 
 
Играли хорошо, во втором тайме достойно выглядели, но, к сожалению, нет результата. Хорошая игра забывается, но в статистике остается результат. Поэтому нам есть куда расти, прогрессировать. Надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды. Если мы попадем в следующем году в Лигу чемпионов с определенным усилением, мы уже не будем там смотреться как мальчики для битья. 
 
Надо дождаться второго сегодняшнего результата, может, еще не все потеряно и мы сможет продолжить путь в еврокубках.
 
- Вас не удивляет, что даже с VAR такие пенальти не ставят? 
- Я смотрел внимательно повтор и я не понимаю, почему судья даже не попытался подойти к монитору и посмотреть.
 
- Команда прогрессирует и даже на фоне «Баварии» выглядела неплохо...
- Мы физически очень хорошо готовы, тактически Мистер подготовил команду. Были изучены не только сильные, но и слабы стороны «Баварии». У нас было столько моментов, сколько не было за всю Лигу чемпионов. Эту и прошлую. Надо забивать, без голов в футболе не выиграешь. но я сегодня доволен прежде всего игрой. Надеюсь, что если будет игра, то придут и победы. 
 
- Левандовски получит «Золотой мяч»?
- Я считаю, что это один из сильнейших форвардов в мире, он показывает выдающуюся игру. 

Источник — Бомбардир

(58 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 23.11.2021 23:23
    +12
    судья не пошел к монитору потому что и без ВАР видел что пеналь там чистейший
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    avk2307
    avk2307, 23.11.2021 23:25
    +7
    Пеналь был чистейший . Обяснения, как и в случае с Луччи нам не дадут.
    Это жизнь , должны Барса и Бавария выйти и выйдут.
    А кто в ЛЕ выйдет уже видно будет
    Но игра хорошая от Динамо и пусть так даже
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    lenares85
    lenares85, 23.11.2021 23:50
    +6
    Судья боится к вару подойти бо там он не сможет обьяснить почему не дал пеналь. Такие мешки денежные будут тянуть за уши к этому надо привыкать
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    avk2307
    avk2307, 23.11.2021 23:30
    +5
    alefteev77, 23.11.2021 23:26
    Удивительно как ДК и ШД требуют справедливости и честности в Европе (возмущаются, когда их обижают несправедливыми решениями судьи).
    -
    Но при этом ШД и ДК плюют на справедливость и честность в чемпионате Украины уже более 25 лет. И ничего их не возмущает.
    Чувак, то что ты в первом тайме говорил перечитай. а потом такие посты пиши
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    u6464u
    online
    u6464u, 24.11.2021 00:09
    +4
    Посмотрите какие пеналя Зениту в Швеции дают, на Буяльском нужно было ставить точку.
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    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 23.11.2021 23:37
    +4
    100% пенальті, сідді не кваліфіковані.
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    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 23.11.2021 23:25
    +4
    Интересно как бы судейка своё решение объяснил
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    anonymous
    anonymous, 23.11.2021 23:56
    +3
    Та покажіть уже відео! Стільки розмов, а відео немає
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 24.11.2021 00:11
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    u6464u, 24.11.2021 00:09
    Посмотрите какие пеналя Зениту в Швеции дают, на Буяльском нужно было ставить точку.
    Газпром-это тебе не хухры-мухры
    Ссылка
    Knushovka
    online
    Knushovka, 23.11.2021 23:46
    +2
    Бумеранг ніхто не відміняв це і Шахтар стосується
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    nick07
    online
    nick07, 23.11.2021 23:42
    +1
    Так головне щоб ти - Ігоре михайловичу, - не згадав кошти на підсилення, особливо атакувальних ланки. Адже призові клуб непогані заробив за 2 сезони
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    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 23.11.2021 23:36
    +1
    avk2307, 23.11.2021 23:27
    Не понятно кому молча сидеть
    Я к тому что луччи лепит полный бред , лишь бы своих хозяев оправдать
    Пример - с отменённым голом Олимпика шахтеру
    Сегодня такой же момент , пенка 100% но условный луччи и тут бы на камеру занимался демагогией , лишь бы выгородить свои шкурные интересы
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    u6464u
    online
    u6464u, 24.11.2021 00:31
    0
    elPadrino, 24.11.2021 00:11
    Газпром-это тебе не хухры-мухры
    Судя какая команда Зенит, то можно сказать Газпром хухры мухры.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 23.11.2021 23:27
    0
    __FunnyCat, 23.11.2021 23:26
    Так лучше молча сидеть , чем городить то что городит луччи
    Не понятно кому молча сидеть
    Ссылка
    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 23.11.2021 23:26
    0
    avk2307, 23.11.2021 23:25
    Пеналь был чистейший . Обяснения, как и в случае с Луччи нам не дадут.
    Это жизнь , должны Барса и Бавария выйти и выйдут.
    А кто в ЛЕ выйдет уже видно будет
    Но игра хорошая от Динамо и пусть так даже
    Так лучше молча сидеть , чем городить то что городит луччи
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 24.11.2021 00:12
    -1
    Игорь, какого нахрен результата, с такими трансферами как в этом сезоне?
    Для чего все эти Шкурины, Кулачи, Антюхи, Родригесы...
    Если они все на три головы ниже тех, кто уже есть в составе???
    Это что за трансферная политика такая, уровнем из каменного века?
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    elPadrino
    elPadrino, 24.11.2021 00:07
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    lenares85, 23.11.2021 23:50
    Судья боится к вару подойти бо там он не сможет обьяснить почему не дал пеналь. Такие мешки денежные будут тянуть за уши к этому надо привыкать
    снял с языка,я только хотел написать,что футбол-это в первую очередь бизнес.Если взять болельщиков,которые поедут за своим клубом в любую страну Европы,то мы,увы,проигрываем и Испанцам,и немцам и даже португальцам.
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    alefteev77
    alefteev77, 23.11.2021 23:26
    -2
    Удивительно как ДК и ШД требуют справедливости и честности в Европе (возмущаются, когда их обижают несправедливыми решениями судьи).
    -
    Но при этом ШД и ДК плюют на справедливость и честность в чемпионате Украины уже более 25 лет. И ничего их не возмущает.
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 23.11.2021 23:24
    -4
    подайте протест.
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 24.11.2021 00:05
    -7
    Та какой пенальти? Лох привык в ЧУ так играть,думал и тут пролезет,а вот тебе Х. Типа судья идиот и не увидел,как дурачок выставил ногу и просил пеналь. Ага,щазз ))
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