СУРКИС: «Буяльскому отбили полголеностопа. Какие пенальти тогда давать?»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результат матча с «Баварией» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
- Как вы пережили этот матч с «Баварией»?
- Пережил, как и любой другой матч, который играет киевское «Динамо» независимо от турнира. Я считаю, что мы выглядели сегодня достойно, критиковать команду не за что, кроме результата. Но есть определенные факторы, которые вмешиваются в футбол, помогают сильнейшим. Абсолютно согласен с нашим главным тренером, потому что если такие пенальти не давать как в первом тайме, то какие давать? Отбили полголеностопа Буяльскому.
Играли хорошо, во втором тайме достойно выглядели, но, к сожалению, нет результата. Хорошая игра забывается, но в статистике остается результат. Поэтому нам есть куда расти, прогрессировать. Надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды. Если мы попадем в следующем году в Лигу чемпионов с определенным усилением, мы уже не будем там смотреться как мальчики для битья.
Надо дождаться второго сегодняшнего результата, может, еще не все потеряно и мы сможет продолжить путь в еврокубках.
- Вас не удивляет, что даже с VAR такие пенальти не ставят?
- Я смотрел внимательно повтор и я не понимаю, почему судья даже не попытался подойти к монитору и посмотреть.
- Команда прогрессирует и даже на фоне «Баварии» выглядела неплохо...
- Мы физически очень хорошо готовы, тактически Мистер подготовил команду. Были изучены не только сильные, но и слабы стороны «Баварии». У нас было столько моментов, сколько не было за всю Лигу чемпионов. Эту и прошлую. Надо забивать, без голов в футболе не выиграешь. но я сегодня доволен прежде всего игрой. Надеюсь, что если будет игра, то придут и победы.
- Левандовски получит «Золотой мяч»?
- Я считаю, что это один из сильнейших форвардов в мире, он показывает выдающуюся игру.
Источник — Бомбардир
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Это жизнь , должны Барса и Бавария выйти и выйдут.
А кто в ЛЕ выйдет уже видно будет
Но игра хорошая от Динамо и пусть так даже
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Но при этом ШД и ДК плюют на справедливость и честность в чемпионате Украины уже более 25 лет. И ничего их не возмущает.
Пример - с отменённым голом Олимпика шахтеру
Сегодня такой же момент , пенка 100% но условный луччи и тут бы на камеру занимался демагогией , лишь бы выгородить свои шкурные интересы
Это жизнь , должны Барса и Бавария выйти и выйдут.
А кто в ЛЕ выйдет уже видно будет
Но игра хорошая от Динамо и пусть так даже
Для чего все эти Шкурины, Кулачи, Антюхи, Родригесы...
Если они все на три головы ниже тех, кто уже есть в составе???
Это что за трансферная политика такая, уровнем из каменного века?
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Но при этом ШД и ДК плюют на справедливость и честность в чемпионате Украины уже более 25 лет. И ничего их не возмущает.
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