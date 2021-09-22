Успех Металлиста в Кубке, голевой пас Малиновского, гонорар Усика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 сентября.

1. Металлист переплыл Десну. Клуб из Первой лиги обыграл представителя УПЛ

Команды выдали очень яркий поединок

2A. Ассист Малиновского. Аталанта победила Сассуоло, Интер выиграл у Фиалок

В 5-м туре Серии A «Болонья» и «Дженоа» разошлись миром

2B. Малиновский отдал голевую передачу в самом начале матча против Сассуоло

21 сентября в матче 5-го тура Серии A «Аталанта» принимает «Сассуоло»

3. Женская сборная Украины обыграла команду Турции в товарищеском матче

Поединок прошел в Киеве в рамках подготовки к квалификации женского ЧМ-2023

4A. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Добавили 5 минут, а Динамо дали пенальти на 98 минуте»

Наставнику «Шахтера» не нравится атмосфера вокруг судейства в Украине

4B. Без вратаря и двух форвардов. Шахтер готовится к матчу с Динамо

Трубин, Фернандо и Дентиньо не сыграют

5. Наставник Бенфики назвал главный недостаток Яремчука

В ближайшее время Роман может его исправить

6. Шахтер заплатил крупную сумму Маккаби за процент прав на Соломона

В будущем «горняки» рассчитывают задорого продать израильтянина

7. Источник: Карлос де Пена передумал уходить из Динамо

Уругваец может подписать с украинским клубом новый контракт

8. Роберто Карлос – о клетке Ингульца: «Худшее, что я увидел в Украине»

Известный в прошлом футболист считает, что так делать нельзя

9A. Не очень много. Стало известно, сколько получит Усик за бой против Джошуа

Гонорар Энтони Джошуа будет на порядок выше

9B. ВИДЕО. Энтони ДЖОШУА – Усику: «Все, что умеешь – жонглировать»

Британский боксер решил подшутить над соперником

10A. Играл в АПЛ, но не у Сульшера. Кто такой Кадим Харрис – новичок Металлиста

Sport.ua – о хавбеке, которого в Харькове назвали первым англичанином в украинском футболе

10B. 7 известных украинских тренеров, которые сидят без работы

Их опыт и знания наверняка еще окажутся востребованными в Украине или за рубежом