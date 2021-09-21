Без вратаря и двух форвардов. Шахтер готовится к матчу с Динамо

Трубин, Фернандо и Дентиньо не сыграют

  • 21.09.2021 20:28
  • 6563 просмотра
  • 8 комментариев
Без вратаря и двух форвардов. Шахтер готовится к матчу с Динамо
© shakhtar.com

«Шахтер» готовится к матчу за Суперкубок Украины против «Динамо».

Вратарь Анатолий Трубин должен вернуться в основную группу только в четверг. Кроме того, по индивидуальной программе сейчас работают форварды Фернандо и Дентиньо.

А защитник Сергей Кривцов уже провел всю тренировку вместе с партнерами по команде.

Игра пройдет 22 сентября, начало в 21:00.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Серж р
    Серж р, 21.09.2021 21:29
    +1
    samird, 21.09.2021 21:13
    Ещё бы хотелось Витао увидеть в основе.
    Да там и Матвиенко хорош И Кривцов. Короче россыпь гениев ржавых карьеров
    Ссылка
    samird
    online
    samird, 21.09.2021 21:13
    +2
    Серж р, 21.09.2021 21:05
    Отличный вратарь. Как раз для игр с Динамо
    Ещё бы хотелось Витао увидеть в основе.
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 21.09.2021 21:05
    +2
    bullyUA, 21.09.2021 21:04
    Это вратарь с мертвыми зонами.
    Отличный вратарь. Как раз для игр с Динамо
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 21.09.2021 21:04
    +2
    Face Control, 21.09.2021 20:56
    Удачи лучшие!
    Спасибо. Чемпионы Динамо несомненно лучшие
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 21.09.2021 21:04
    +2
    oenergo.com, 21.09.2021 20:36
    Пятова вратарем уже не считают?
    Это вратарь с мертвыми зонами.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.09.2021 20:56 (изменен)
    -6
    Удачи лучшие!
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 21.09.2021 20:46
    +3
    Шестым считают ...
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 21.09.2021 20:36
    +7
    Пятова вратарем уже не считают?
    Ссылка
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