Без вратаря и двух форвардов. Шахтер готовится к матчу с Динамо

«Шахтер» готовится к матчу за Суперкубок Украины против «Динамо».

Вратарь Анатолий Трубин должен вернуться в основную группу только в четверг. Кроме того, по индивидуальной программе сейчас работают форварды Фернандо и Дентиньо.

А защитник Сергей Кривцов уже провел всю тренировку вместе с партнерами по команде.

Игра пройдет 22 сентября, начало в 21:00.