Без вратаря и двух форвардов. Шахтер готовится к матчу с Динамо

«Шахтер» готовится к матчу за Суперкубок Украины против «Динамо».
Вратарь Анатолий Трубин должен вернуться в основную группу только в четверг. Кроме того, по индивидуальной программе сейчас работают форварды Фернандо и Дентиньо.
А защитник Сергей Кривцов уже провел всю тренировку вместе с партнерами по команде.
Игра пройдет 22 сентября, начало в 21:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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