Роберто Карлос – о клетке Ингульца: «Худшее, что я увидел в Украине»

Легендарному бразильскому защитнику Роберто Карлосу показали знаменитую клетку для фанатов на стадионе «Ингульца».



Экс-игрок «Реала» остался, мягко говоря, в шоке от увиденного.



- Это ненормально, почему в клетку?



- Президент считает, что фанаты очень агрессивные.

- Если болельщики очень агрессивные, пусть не приходят на стадион. Это худшее, что ты мне показал из украинского футбола. Можно запретить вход на стадион, но ставить клетку... Это же не животные какие-то. Это неправильно, – сказал Роберто Карлос.

ФОТО ДНЯ. На стадионе Ингульца установили клетку на гостевой сектор