Роберто Карлос – о клетке Ингульца: «Худшее, что я увидел в Украине»

Известный в прошлом футболист считает, что так делать нельзя

  • 21.09.2021 09:45
  • 6270 просмотров
  • 10 комментариев
Роберто Карлос – о клетке Ингульца: «Худшее, что я увидел в Украине»
© Трибуна

Легендарному бразильскому защитнику Роберто Карлосу показали знаменитую клетку для фанатов на стадионе «Ингульца». 
 
Экс-игрок «Реала» остался, мягко говоря, в шоке от увиденного.
 
- Это ненормально, почему в клетку?
 
- Президент считает, что фанаты очень агрессивные.
- Если болельщики очень агрессивные, пусть не приходят на стадион. Это худшее, что ты мне показал из украинского футбола. Можно запретить вход на стадион, но ставить клетку... Это же не животные какие-то. Это неправильно, – сказал Роберто Карлос.

ФОТО ДНЯ. На стадионе Ингульца установили клетку на гостевой сектор

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Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
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    Nomad
    Nomad, 21.09.2021 11:09
    +1
    Правильно!. Клетку нужно ставить возле стадиона и всех ультрас, типа динамовских, забрасывать туда прямо от турникетов, на время всего матча. А в 23:00 отпускать к мамам и папам, если их не приедут забирать раньше.
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    axylinam
    axylinam, 21.09.2021 11:00
    -1
    Отличная клетка для павелко и его банды
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    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 21.09.2021 10:50
    +1
    Клітку здати на металобрухт а сидушки бабусям на лавку.
    А взагалі хороші місця для VIP персон.
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    D.Bykoff
    D.Bykoff, 21.09.2021 10:45
    -3
    Всё правильно. Кипрские гамадрилы должны сидеть в клетке!
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    аоот оооит
    аоот оооит, 21.09.2021 10:41
    0
    дикари внатуре
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 21.09.2021 10:32
    0
    Глор cucumber. Так это ты в клетке сидишь ?
    Так вот че ты так топишь за Ингулец. Дали срезать красную ленту на открытии
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    Calm
    online
    Calm, 21.09.2021 10:26
    +1
    новость - намек на ультрас Динамо?!
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    icebeer
    online
    icebeer, 21.09.2021 10:19
    -3
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    Comrade Me
    Comrade Me, 21.09.2021 10:15
    +3
    >Это же не животные какие-то.
    Спорное утверждение относительно некоторых индивидуумов.
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    name_footbol
    online
    name_footbol, 21.09.2021 10:09
    +3
    Да я сам в акуе!
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