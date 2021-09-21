Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Добавили 5 минут, а Динамо дали пенальти на 98 минуте»

Наставнику «Шахтера» не нравится атмосфера вокруг судейства в Украине

  • 21.09.2021 19:50
  • 3065 просмотров
  • 35 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Добавили 5 минут, а Динамо дали пенальти на 98 минуте»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед матчем за Суперкубок Украины оценил тренера «Динамо» Мирчу Луческу, а также ситуацию с судейством в Украине.

«Я отлично помню ту «Брешию», когда ее тренировал Луческу. Я был маленьким, но помню то время очень хорошо. Это была прекрасная команда: Дзилиани, Лудзарди, Домини, Де Паола… Смотреть на нее было удовольствием, поскольку она любила начинать конструкцию с обороны, мяч всегда двигался низом. Сегодня, спустя годы, я вижу совсем другого Луческу: сейчас он любит играть длинными передачами, верхом, в особенности играть второй мяч. Но я ценю Луческу, потому что после стольких лет у него все так же есть страсть к футболу. Нужно ценить то, что он до сих пор работает на высоком уровне. Луческу – умный человек, хитрый человек».

«Для меня большая честь быть тренером в Украине. Однако мне не нравится атмосфера, которая создалась с арбитрами. Я приехал сюда очень тихо, и, повторюсь, для меня честь быть здесь, но я никогда не говорю о судьях. Стараюсь просто концентрироваться на том, что мы делаем на поле. И мне не нравится, когда арбитры могут испытывать давление других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90+8-й минуте в матче «Динамо» с «Александрией». Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится. Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак».

«И я очень надеюсь, что завтра арбитр сможет работать спокойно. Завтра сыграют очень сильные команды, поэтому все должно быть на своем месте, все должно быть сделано честно. Надеюсь, что сегодня – последний раз, когда я говорю на эту тему, потому что я в самом деле ее не люблю. Однако у меня есть глаза. И еще я, естественно, слушаю, что происходит вокруг меня. Я уважаю всех, но было бы также правильно, чтобы все уважали меня и мою команду. При этом в начале пресс-конференции я сказал, что у соперника, безусловно, есть свои плюсы», - сказал Де Дзерби.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 21.09.2021 20:25
    0
    sl1d3r1985, 21.09.2021 20:22
    Ребятки да угомоните вы свой фонтан острот ! Вы реально решили что он дал такое интервью ? Там есть 5-10 писак на штатной ЗП в 10-12к грн в месяц которые от имени всей комманды сами себе дают эти интервью и постят их ну ей Богу вы как малые дети ведётесь на любую провокацию ! Пруф ? где видео с этим интервью без дубляжа или закадрового голоса чтоб можно было реально понять что человек говорит ??? Или пресслужба Шахты до сих гусиными перьями на папирусе пишет и про видеозапись еще не слышала ?
    Нажимаешь на источник. Тебя перикинет на ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт шахтера. Там есть это интервью.
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    sahka1981
    sahka1981, 21.09.2021 20:25
    0
    Он глупый, или просто по методичка работает, при чем здесь 98 минута? Если там просмотр вара несколько минут занял. Очень напоминает Фонсеку "не делайте из меня дурака" и это после скандальной игры с КЛ когда судейки павелки не засчитали чистый гол КЛ после красивой комбинации. И да, если у тебя есть глаза. то кто из УПЛ потратил на трансферы только в этом сезоне 50 лямов?
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    Denmark1107
    Denmark1107, 21.09.2021 20:24
    -2
    А цей прибулець ніколи не бачив, як в європейських чемпіонатах, зокрема в Англії, Шотландії, додають 3-4 хвилини, а буває, що переграють 9-11 хвилин? Що це за маячня Якщо під час дод.часу виникають затримки, то це автоматично буде додано до тих, що реф додав.
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 21.09.2021 20:24
    -2
    Zp0rtUA..., 21.09.2021 20:19
    Беженец, можно подумать у тебя есть хата.. Там уже восьмой год чечены обитают)
    Шпрот, сколько раз тебе нужно сбросить геолокацию, чтоб в твою тупую башку пришло то что я не из Донецка, и никогда там не был) Ты на этой теме уже два раза жестко зашкварился, первый раз когда сам вызвался приехать и проверить документы, но зассал и дал заднюю, а второй когда штукарь баксов проспорил и слился) Это все что нужно знать про обычного среднестатистического болельщика дыки, ссыкливые балаболы которые не отвечают за свои слова, а могут только толпой нападать на обычных болельщиков на стадионе) У меня все, тебя отправляю в игнор, можешь даже не стараться мне что-то писать)
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    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 21.09.2021 20:23
    -1
    Gargantua, 21.09.2021 20:21
    он совсем глупый или это стеб?
    Несколько месяцев среди днонецких даже из умного итальянца могут сделать дебила
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    sl1d3r1985
    online
    sl1d3r1985, 21.09.2021 20:22
    -1
    Ребятки да угомоните вы свой фонтан острот ! Вы реально решили что он дал такое интервью ? Там есть 5-10 писак на штатной ЗП в 10-12к грн в месяц которые от имени всей комманды сами себе дают эти интервью и постят их ну ей Богу вы как малые дети ведётесь на любую провокацию ! Пруф ? где видео с этим интервью без дубляжа или закадрового голоса чтоб можно было реально понять что человек говорит ??? Или пресслужба Шахты до сих гусиными перьями на папирусе пишет и про видеозапись еще не слышала ?
    Ссылка
    Gargantua
    online
    Gargantua, 21.09.2021 20:21
    +3
    он совсем глупый или это стеб?
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    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 21.09.2021 20:20
    0
    Донецкий колхоз, когда начинает играть более убого вам обычно , сразу смешно скулит про судеек
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    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 21.09.2021 20:19
    +1
    Bulba_sumkin, 21.09.2021 20:15
    О да, завтра судить будет клоун который просто убивал Колос в матче с дыкой, куча левых красных и пенальти гарантировано! + на подстраховке карманный киевлянин Арановский, который будет выискивать момент чтоб вытунять дыку. Можно смело ставить хату на дыку, Шахтер в этом матче не победит🤷🏻‍♂️
    Беженец, можно подумать у тебя есть хата.. Там уже восьмой год чечены обитают)
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 21.09.2021 20:17
    +4
    От нащо ці маніпуляції? Фол у штрафній коли відбувся?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 21.09.2021 20:15
    -3
    О да, завтра судить будет клоун который просто убивал Колос в матче с дыкой, куча левых красных и пенальти гарантировано! + на подстраховке карманный киевлянин Арановский, который будет выискивать момент чтоб вытунять дыку. Можно смело ставить хату на дыку, Шахтер в этом матче не победит🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 21.09.2021 20:13
    0
    Ахххза смешной итальянский физрук , лучше бы занимался своими прямыми обязанностями, а не пытался неумело давить на судеек , при и так купленном судейском корпусе !
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    vishu
    vishu, 21.09.2021 20:10
    0
    коротше, кращий тренер для Шахти. всі суперники кротів мають лише радіти такому призначенню. чекаємо нових рекордів, минулий сезон 0:10, в цьому 2:0 від Шерифа. команда йде до успіху семимильними кроками, нові рекорди чекають!
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    Skillz
    online
    Skillz, 21.09.2021 20:08
    +1
    Это даже очень забавно как ыксперды, бывшие игроки, тренеры, судьи, и внимание! - действующий тренер кротопомойки, собственноручно делают из себя посмешище. Складывается такое впечатление, что все эти колдыри малахольные, пили за гаражами одно и тоже паленое пойло, впоследствии чего ослепли. Как можно говорить про 98 минуту, если нарушение правил было на 93:30 при добавленых 5 минутах
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    AntBo
    AntBo, 21.09.2021 20:06
    +3
    Ладно, когда «менеджмент» Сашек такой бред и манипуляции озвучивает, но это же «лучший молодой тренер всея Европы»
    Слишком быстро стал ртом Дарьи, предыдущие такую муть начинали говорить только спустя полгодика. Правда, они и Шерифу не сливали 2:0😂
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    oenergo.com
    oenergo.com, 21.09.2021 20:04
    +3
    Более тупого тренера в Шахтере еще не было. Он даже не соображает, что прежде чем высказываться по поводу какого-то события, надо сначала изучить правила, по которым система функционирует.
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 21.09.2021 20:03
    -9
    Динамовцы уже тут как всегда поднимают бурю в стакане воды. Слишком много шума из ничего
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 21.09.2021 20:03
    +3
    Мені здається що в шахтарі тренерам в контракті приписують "гнати"на динамо, судів, федерацію...
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    Zp0rtUA...
    Zp0rtUA..., 21.09.2021 20:02
    +2
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 21.09.2021 20:00
    Дзерби как всегда прав. Не зря его все в Европе называют гением. Только гений мог пройти Монако со всеми теми проблемами которые есть сегодня у Шахты. Но Дзерби еще нужно время чтобы сделать Шахтёр "командою з великої літери".
    Немного поработав с днонецкими его будут называть дебилом.
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    dunamo-fan
    online
    dunamo-fan, 21.09.2021 20:01 (изменен)
    +7
    Він що дибіл??
    Там вар ще хвилини 3 передивлялися!
    Макаронник тупий!
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