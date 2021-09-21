Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Добавили 5 минут, а Динамо дали пенальти на 98 минуте»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед матчем за Суперкубок Украины оценил тренера «Динамо» Мирчу Луческу, а также ситуацию с судейством в Украине.

«Я отлично помню ту «Брешию», когда ее тренировал Луческу. Я был маленьким, но помню то время очень хорошо. Это была прекрасная команда: Дзилиани, Лудзарди, Домини, Де Паола… Смотреть на нее было удовольствием, поскольку она любила начинать конструкцию с обороны, мяч всегда двигался низом. Сегодня, спустя годы, я вижу совсем другого Луческу: сейчас он любит играть длинными передачами, верхом, в особенности играть второй мяч. Но я ценю Луческу, потому что после стольких лет у него все так же есть страсть к футболу. Нужно ценить то, что он до сих пор работает на высоком уровне. Луческу – умный человек, хитрый человек».

«Для меня большая честь быть тренером в Украине. Однако мне не нравится атмосфера, которая создалась с арбитрами. Я приехал сюда очень тихо, и, повторюсь, для меня честь быть здесь, но я никогда не говорю о судьях. Стараюсь просто концентрироваться на том, что мы делаем на поле. И мне не нравится, когда арбитры могут испытывать давление других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90+8-й минуте в матче «Динамо» с «Александрией». Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится. Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак».

«И я очень надеюсь, что завтра арбитр сможет работать спокойно. Завтра сыграют очень сильные команды, поэтому все должно быть на своем месте, все должно быть сделано честно. Надеюсь, что сегодня – последний раз, когда я говорю на эту тему, потому что я в самом деле ее не люблю. Однако у меня есть глаза. И еще я, естественно, слушаю, что происходит вокруг меня. Я уважаю всех, но было бы также правильно, чтобы все уважали меня и мою команду. При этом в начале пресс-конференции я сказал, что у соперника, безусловно, есть свои плюсы», - сказал Де Дзерби.