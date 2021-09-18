ВИДЕО. VAR, пенальти и гол Цыганкова в компенсированное время

Тяжелая победа киевлян

  • 18.09.2021 21:58
  • 2700 просмотров
  • 17 комментариев
ВИДЕО. VAR, пенальти и гол Цыганкова в компенсированное время
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 8-м туре УПЛ лидер «Динамо» принимало «Александрию», а победу хозяева добыли лишь в компенсированное время благодаря VAR и голу Виктора Цыганкова с пенальти.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    FoZZy
    FoZZy, 18.09.2021 22:23
    0
    Михалик вмів себе картинно бити по обличчю, Гармаш вміє картинно падати. Команда гідна премії Оскар за кращу акторську роль.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 22:23
    0
    Где там статистики Динамо ?
    Это наверное уже Сотая , юбилейная именно такая победа команды за годы Независимости.
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 22:23
    0
    Ярослав Мирошниченко, 18.09.2021 22:20
    Ну ты и Уебан
    тебя забаннят скоро
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    Ярослав Мирошниченко, 18.09.2021 22:20
    +1
    Слава Чебан, 18.09.2021 22:17
    Левейший пеналь, но тут нечему удивляться
    Ну ты и Уебан
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    Ярослав Мирошниченко, 18.09.2021 22:20
    0
    Кроты тянуть за футболку и толкать в спину это пенальти? или это пенальти когда это в вашу
    черножопую сторону?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 22:20
    +1
    Нахрена Рыбалка придерживал Гармаша за футболку?
    А Гармаш хитрож пый - сориентировался, резко притормозил и завалился.
    Но актёр он хреновый, крики и гримаса боли исказили его лицо за доли секунды до столкновения
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 18.09.2021 22:19
    +2
    Вар-ом крутят как хотят. В любой неясной ситуации можно давать пенальти. Я за Динамо, но такая победа нам не нужна. ИМХО
    Ссылка
    vishu
    vishu, 18.09.2021 22:19
    0
    Слава Чебан, 18.09.2021 22:17
    Левейший пеналь, но тут нечему удивляться
    Ссылка
    Слава Чебан
    Слава Чебан, 18.09.2021 22:17
    -4
    Левейший пеналь, но тут нечему удивляться
    Ссылка
    FoZZy
    FoZZy, 18.09.2021 22:16
    0
    APL, 18.09.2021 22:07
    Кроти хоч і не повністю сліпі, але ДУЖЕ погано бачать.
    Я такий же "кріт", як ви Тамара Гвердцителі, тобто ніякий, я до кротів ніякого відношення не маю ... Чи якщо вас по "гриві» не гладять, то ви тих відразу в "кроти" записуєте?
    Ссылка
    Sukiyaki
    Sukiyaki, 18.09.2021 22:14
    -2
    Такие пенальти можно после каждого 2-го углового ставить.
    Александрия молодцы.
    Ссылка
    KIEv
    KIEv, 18.09.2021 22:12
    +6
    За футболку тримав - значить пенальті правильний
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 18.09.2021 22:12
    +4
    Чистейший пеналь, о чем спорить.
    Ссылка
    ZnatokFootbola
    ZnatokFootbola, 18.09.2021 22:12
    -7
    Позорище!!!
    Никакого пенальти и близко не было. Гармаш картинно упал.
    Такие фокусы в Европе не прокатывают.
    Но у нас судья отработал. Это очень уныло. Надо признать, таков наш футбол.
    Ссылка
    APL
    APL, 18.09.2021 22:07
    +8
    bullyUA, 18.09.2021 22:04
    Ослеп?
    Кроти хоч і не повністю сліпі, але ДУЖЕ погано бачать.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 18.09.2021 22:04
    +8
    FoZZy, 18.09.2021 21:59
    "Динамо" не зможе - суддя допоможе! Браво! А хтось, щось ще "звездить" на "Металіст", а у самих судді завжди під рукою завжди готові допомагати.
    Ослеп?
    Ссылка
    FoZZy
    FoZZy, 18.09.2021 22:04 (изменен)
    -9
    Напевно суддя Луческу злякався, бо до його істерики він начебто нормально судив, а после істерики Луческу він почав чудити і начудив на останній хвилині матчу ...
    Ссылка
    FoZZy
    FoZZy, 18.09.2021 21:59
    -9
    "Динамо" не зможе - суддя допоможе! Браво! А хтось, щось ще "звездить" на "Металіст", а у самих судді завжди під рукою завжди готові допомагати.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности