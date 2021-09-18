ВИДЕО. VAR, пенальти и гол Цыганкова в компенсированное время

В 8-м туре УПЛ лидер «Динамо» принимало «Александрию», а победу хозяева добыли лишь в компенсированное время благодаря VAR и голу Виктора Цыганкова с пенальти.
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Источник — Sport.ua
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Это наверное уже Сотая , юбилейная именно такая победа команды за годы Независимости.
черножопую сторону?
А Гармаш хитрож пый - сориентировался, резко притормозил и завалился.
Но актёр он хреновый, крики и гримаса боли исказили его лицо за доли секунды до столкновения
Александрия молодцы.
Никакого пенальти и близко не было. Гармаш картинно упал.
Такие фокусы в Европе не прокатывают.
Но у нас судья отработал. Это очень уныло. Надо признать, таков наш футбол.
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