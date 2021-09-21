7 известных украинских тренеров, которые сидят без работы

Їх досвід та знання напевно ще стануть у пригоді в Україні або за кордоном

  • 21.09.2021 01:00
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7 известных украинских тренеров, которые сидят без работы
© ФК Шахтер Солигорск. Роман Григорчук

В начале сентября Sport.ua представил подборку из семи топовых тренеров современности, которые начало сезона встретили без работы. Нашлось в ней место и для недавнего коуча сборной Украины Андрея Шевченко, чьи перспективы в тренерском ремесле кажутся весьма пристойными, а потому сегодня, уже без дополнительных упоминаний об этом специалисте, мы выделим топ-7 известных украинских тренеров, которые по состоянию на текущий момент сидят без работы.

 

Роман САНЖАР

Возраст: 42 года

Последнее место работы: «Олимпик» (май – июль 2021)

ФК Олимпик. Роман Санжар

Роман Санжар хорошо известен в украинском футболе, а имя в тренерском ремесле сделал в донецком «Олимпике», который в 2014 году вывел в Премьер-лигу, а затем на протяжении нескольких лет кряду возглавлял уже в элитарном дивизионе отечественного футбола. Все это время дончане, несмотря на отсутствие возможности играть на родном стадионе, удерживали за собой статус команды-участницы УПЛ, однако в начале октября 2018 года «Олимпик» достаточно неожиданно заявил о расторжении контракта с тренером по взаимному соглашению сторон. В кулуарах поговаривали о разногласиях, возникших между Санжаром и тогдашним президентом и собственником «Олимпика» Владиславом Гельзиным, которые и привели к такому решению.

Осенью 2019 года Санжар вернулся к активной работе в футболе, возглавив «Карпаты». Во Львове тренер изначально встретил неоднозначное отношение к себе со стороны фанатов, но попробовал стать для тех своим. Коуч начал учить украинский язык, и давал интервью на нем, однако самое главное, что не смог обеспечить Санжар во Львове – это результат. Кризисные «Карпаты» вылетели по итогам УПЛ-2019/20, с коуч снова остался без работы.

В статусе безработного Санжар оставался до мая нынешнего года, когда Гельзин вновь пригласил его в «Олимпик». Тренер подписал двухлетний контракт, и сумел сохранить дончанам место в УПЛ, но затем случился скандал с дисквалификацией Гельзина, который передал клуб другим инвесторам, а вместе с тем «Олимпик» скатился в Первую лигу, где сейчас и выступает уже с новым главным тренером. Что касается Санжара, то ему всего-навсего 42 года, он имеет пристойный опыт работы в УПЛ, и нет сомнений, что в краткосрочной перспективе его умения пригодятся какому-то клубу, ставящему перед собой амбициозные задачи.

 

Сергей КОВАЛЕЦ

Возраст: 53 года

Последнее место работы: «Черноморец» (2020 – 2021)

УАФ. Сергей Ковалец

Сергей Ковалец на тренерской ниве работает с 2005 года, и какое-то время был ассистентом Мирона Маркевича в «Металлисте». В 2008 году возглавил «Львов», но не сумел спасти для команды место в УПЛ, а затем работал с «Александрией», «Оболонью» и запорожским «Металлургом». Имеет опыт сотрудничества с зарубежными клубами – с Словакии возглавлял «Татран», а в Литве – «Тракай», причем последний приводил к «серебру» чемпионата в 2016 году.

В последнее время Ковалец работал с одесским «Черноморцем». Этот клуб специалист возглавил в мае минувшего года и руководил командой до февраля года нынешнего. Затем, несмотря на неплохие шансы повыситься с командой до уровня УПЛ, Ковалец оставил свой пост. Поговаривали, что уход наставника был связан с задолженностью перед ним по зарплате. Впоследствии «моряки» все-таки вышли в Премьер-лигу, но с командой произошли серьезные метаморфозы, о которых ныне наслышаны все болельщики, активно следящие за событиями в УПЛ.

После ухода из «Черноморца», по слухам, интерес к сотрудничеству с Ковальцом проявляли клубы из Словакии и Прибалтики, также говорили о возможном возвращении наставника в «Александрию», где играет его сын. Однако пока сплетни не подтвердились, и 53-летний коуч продолжает ждать предложения, от которого не сможет и не захочет отказываться.

 

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Возраст: 65 лет

Последнее место работы: «Шахтер» Караганда (2019 – 2020)

ФК Металлист. Вячеслав Грозный

Вячеслав Грозный имеет солидное тренерское резюме, успев поработать в штабах киевского «Динамо» и московского «Спартака». В 1997 и 2006 годах выводил «Днепр» и запорожский «Металлург», соответственно, в финалы Кубка Украины, но оба раза его команды проигрывали грандам – «Шахтеру» и «Динамо», соответственно.

В последнее время Грозный в Украине заработал имидж кризис-менеджера, которого звали в команды, решающие задачи по сохранению прописки в элите – «Говерлу» и столичный «Арсенал». Возможно, по этой причине наставнику более комфортно работать за границей, в частности, в Казахстане. В этой стране Грозный с 2011 года успел поруководить сразу тремя командами – «Тоболом», «Иртышом» и карагандинским «Шахтером».

Собственно, «горняки» из Караганды и являются пока крайней командой в тренерском резюме Грозного, однако завершать карьеру наставника 65-летний специалист, очевидно, не планирует. Пока он активно работает на телевидении, делится своим мнением по тем или иным футбольным вопросам с отечественными СМИ в качестве эксперта, и ждет нового интересного для себя вызова.

 

Владимир ШАРАН

Возраст: 49 лет

Последнее место работы: «Александрия» (2013 – 2021)

ФК Александрия. Владимир Шаран

Владимира Шарана во многом можно называть одним из творцов современной «Александрии». Именно под руководством этого специалиста весьма скромная команда прошла путь от Первой лиги до «бронзового» призера УПЛ в 2019 году, а также сумела поиграть в Лиге Европы.

По итогам сезона-2020/21 «Александрия» финишировала лишь девятой в турнирной таблице УПЛ, и руководство клуба пришло к выводу о необходимости перемен. В итоге Шаран покинул пост главного тренера, а руководить командой стал его экс-ассистент Юрий Гура. Причем последний еще в конце мая позволил себе весьма резонансное заявление – дескать, в «Александрии» футбольный клуб есть, а команды нет. На это Шаран ответил достаточно жестко: «Меня эти заявления также удивили. Возможно, и тренерского штаба не было! Команда еще месяц назад побеждала «Шахтер», а сейчас оказывается – нет команды. Удивило, что клуб отказался продлевать контракты с ведущими игроками. А потом говорят – нет команды. Я его понимаю, но, будучи моим помощником, Юрию нужно было более профессионально работать. Мы вместе работали, а тут такие слова».

Как бы там ни было, но в последнее время про Шарана в прессе упоминали в аспекте потенциальной работы со «Львовом», хотя в итоге этот коллектив получил другого наставника, а экс-коуч «Александрии» опроверг переговоры с львовянами. Интересно, что не так давно 49-летний специалист лично побывал на матче своей бывшей команды против «Ингульца» (1:0), после которого заявил, что ожидал от дерби большего.

 

Александр БАБИЧ

Возраст: 42 года

Последнее место работы: «Мариуполь» (2017 – 2020)

ФК Мариуполь. Александр Бабич

Тренерскую карьеру Александр Бабич начинал в «Черноморце», где постепенно дошел до должности наставника первой команды. Во главе «моряков» провел 82 поединка, но в начале сезона-2017/18 подал в отставку после неудачного старта команды в УПЛ, когда после шести туров одесситы смогли набрать лишь одно очко.

После отъезда из Одессы пауза в тренерской карьере Бабича не затянулась. Его достаточно быстро позвали в «Мариуполь», где молодой специалист развивал молодых футболистов, существенная часть которых была арендована приазовцами у «Шахтера». По итогам сезона-2018/19 «Мариуполь» занял четвертую строчку, что стало рекордом для клуба за все время выступлений в элитарной лиге украинского футбола. Также команда под руководством Бабича дважды выходила в полуфиналы Кубка Украины, играла в квалификации Лиги Европы. Однако по итогам сезона-2019/20, когда «Мариуполь» занял лишь восьмое место в таблице, Бабич покинул клуб, объявив, что его контракт истек.

С тех пор 42-летний наставник, имеющий опыт как в УПЛ, так и в еврокубках, пребывает без активной работы в футболе. В качестве эксперта появляется на телевидении, и страницах интернет-ресурсов. Также слухи активно сватали Бабича то в «Зарю», то в «Александрию», то во «Львов», однако пока он, по его же недавнему признанию, пребывает в творческой паузе.

 

Мирон МАРКЕВИЧ

Возраст: 70 лет

Последнее место работы: «Днепр» (2014 – 2016)

lviv1256.com. Мирон Маркевич

Мирон Маркевич является одним из наиболее маститых украинских тренеров современности. В свое время он приложил много усилий для успешных выступлений «Металлиста» и «Днепра», с которыми восемь раз выигрывал «бронзу» УПЛ, и один раз становился «серебряным» призером чемпионата. Также в 2015 году вместе с «днепрянами» доходил до финала Лиги Европы, где украинский коллектив проиграл настоящему королю этого турнира – испанской «Севилье» (2:3).

Летом 2016 года, когда «Днепр» угодил в серьезный кризис, связанный с нежеланием собственника погашать прежние долги, Маркевич подал в отставку и завершил свое пребывание на тренерском мостике команды. После этого опытный специалист получил приглашение стать функционером, и с июля 2016-го по август 2021-го возглавлял комитет национальных сборных Федерации футбола Украины (впоследствии – Украинской ассоциации футбола).

Нынешним летом, когда стало известно об уходе с поста главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, Маркевич считался одним из главных претендентов на вакантную должность. Сам 70-летний специалист не скрывал, что ему нравится перспектива поработать с «сине-желтыми», но в итоге, пока руководство УАФ склонялось к кандидатуре Сергея Реброва, Маркевич принял решение порвать связь с организацией, и уйти с занимаемой ранее должности. После этого, несмотря на провал варианта с Ребровым, в УАФ к кандидатуре Маркевича более не возвращались, сделав ставку на Александра Петракова. Сам же Мирон Богданович недавно в очередной раз заявил, что если и вернется к тренерству, то только ради работы с амбициозной командой с «крепкими финансовыми тылами».

 

Роман ГРИГОРЧУК

Возраст: 56 лет

Последнее место работы: «Шахтер» Солигорск (2020 – 2021)

Instagram. Роман Григорчук

Тренерскую карьеру Роман Григорчук начал в 1999 году в Латвии в «Динабурге», где и повесил бутсы на гвоздь, попрощавшись с амплуа футболиста. В 2001 году коуч привел свой коллектив к финалу Кубка страны, а затем пошел на повышение – в «Вентспилс». За четыре года работы с «желто-синими» Григорчук трижды становился чемпионом Латвии и дважды выигрывал Кубок страны.

В 2009 году Григорчук вернулся в Украину, став коучем запорожского «Металлурга», а спустя год перешел на работу в «Черноморец». С одесской командой специалист и добился наиболее знаковых успехов в украинском футболе – вышел в финал Кубка Украины в 2013-м, а затем сыграл и в Суперкубке страны. И пускай в обоих случаях «моряки» уступили «Шахтеру», но именно под руководством Григорчука «Черноморец» в сезоне-2013/14 сперва пробился в групповой раунд Лиги Европы, а затем и вышел в плей-офф (оставив позади себя в группе ПСВ из Эйндховена и загребское «Динамо»), где в 1/16 финала уступил «Лиону» (0:0, 0:1).

В декабре 2014 года Григорчук покинул «Черноморец», в котором начинался кризис, а спустя несколько дней подписал контракт с «Габалой», которую дважды приводил к «серебру» чемпионата Азербайджана. После уехал в Казахстан, где стал чемпионом с «Астаной», а в сезоне-2020/21 работал с солигорским «Шахтером», сменив у руля команды по ходу чемпионата Юрия Вернидуба, и доведя начатое соотечественником до конца – став чемпионом Беларуси. 23 июля Григорчук был отправлен в отставку, так как руководство «горняков» не простило ему провал в квалификации Лиги конференций. Спустя несколько дней в одном из интервью Григорчук заявил, что для него «пришло время работать дома», что правда, пока подходящих вариантов в Украине коуч не нашел.

 

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Алексей Сливченко, Sport.ua

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