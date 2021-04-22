Стало известно, кто заменит Шарана на посту главного тренера Александрии

Уже в мае «Александрию» ждут серьезные кадровые пертурбации. Поскольку «Александрии» не удалось пробиться в еврокубки, то контракты большинства футболистов, у которых они заканчиваются 30 июня, не будут пролонгированы.

Напомним, что летом срок соглашений истекает у Юрия Панькива, Павла Пашаева, Дмитрия Гречишкина, Артема Гордиенко, Евгения Банады, Валерия Лучкевича и Артема Ситало.

Mожет покинуть «Александрию» и главный тренер Владимир Шаран, занимающий эту должность с 2013 года.

По данным источника, если это произойдет, то главный претендент занять его место в «Александрии» – Сергей Ковалец, отец хавбека команды Кирилла Ковальца.

Напомним, последнем местом работы Сергей Ковальца был одесский «Черноморец», который он возглавлял с мая 2020 года по февраль 2021-го.