Источник: Шаран не выполнил задачу и покинет Александрию в конце сезона

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил о возможном уходе Шарана

  • 21.04.2021 23:00
  • 1313 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Шаран не выполнил задачу и покинет Александрию в конце сезона
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил о возможном уходе Владимира Шарана из «Александрии» в конце сезона:

«Насколько я знаю договоренности руководства и тренера «Александрии», поскольку цель финала Кубка не достигнута, в конце сезона в клубе закончится целая эпоха. Спасибо Владимиру Шарану, что из провинциалов в свое время слепил достойную команду».

В полуфинале Кубка Украины «Александрия» проиграла «Заре» по пенальти (1:1, пен – 3:4).

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.04.2021 23:24
    -2
    Во какие журналисты у нас они уже тренеров увольняют
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