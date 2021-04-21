Источник: Шаран не выполнил задачу и покинет Александрию в конце сезона

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил о возможном уходе Владимира Шарана из «Александрии» в конце сезона:
«Насколько я знаю договоренности руководства и тренера «Александрии», поскольку цель финала Кубка не достигнута, в конце сезона в клубе закончится целая эпоха. Спасибо Владимиру Шарану, что из провинциалов в свое время слепил достойную команду».
В полуфинале Кубка Украины «Александрия» проиграла «Заре» по пенальти (1:1, пен – 3:4).
Судді - це окремі комедіанти сьогодні🤦🏻♂️Ну, а наскільки я знаю домовленості керівництва і тренера Олександрії, оскільки мета фіналу кубка не досягнута, наприкінці сезону в клубі закінчиться ціла епоха. Дякуємо Володимиру Шарану, що з провінціалів свого часу зліпив гідну команду 🙌🏻— Igor Burbas (@iburbas) April 21, 2021
Источник — Twitter
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