Александрия
1 : 1
(3:4)
Заря
21.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия – Заря – 1:1 (3:4). Валидольные пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального поединка Кубка Украины

  • 21.04.2021 22:35
  • 535 просмотров
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Александрия – Заря – 1:1 (3:4). Валидольные пенальти. Видео голов и обзор
© ФК Александрия

Смотрите видеообзор полуфинального поединка Кубка Украины.

«Александрия»«Заря» – 1:1 (п. 3:4). Валидольные пенальти. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Кочергин, 20 мин.

ГОЛ! 1:1. Бондаренко, 90+1 мин (пен)

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Видеообзор овертаймов.

Серия пенальти.

События матча
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Денис Фаворов (Заря).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Заря).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Мишенко (Александрия).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Валерий Бондаренко (Александрия).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Шахаб Захедитабар (Заря).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Шастал (Александрия).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Егор Назарина (Заря).
90' ГОЛ ! С пенальти забил Валерий Бондаренко (Александрия).
20' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — Sport.ua

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