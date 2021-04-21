Смотрите видеообзор полуфинального поединка Кубка Украины.
«Александрия» – «Заря» – 1:1 (п. 3:4). Валидольные пенальти. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Кочергин, 20 мин.
ГОЛ! 1:1. Бондаренко, 90+1 мин (пен)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Видеообзор овертаймов.
Серия пенальти.
События матча
|120+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Денис Фаворов (Заря).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Заря).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Мишенко (Александрия).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Валерий Бондаренко (Александрия).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Шастал (Александрия).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Егор Назарина (Заря).
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Валерий Бондаренко (Александрия).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — Sport.ua
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