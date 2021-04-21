В среду, 21-го апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором сразятся «Александрия» и «Заря». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона «Ника», начало в 18:30.

Поединок обещает быть боевым. Ведь на кону - еврокубки. Луганчане имеют большие шансы представлять Украину на международной арене, но желают делать это в более статусной нежели Лига конференций, Лиге Европы. Туда гарантировано сможет попасть обладатель Кубка Украины (если это не клуб, пребывающий в зоне Лиги чемпионов), а также бронзовый призер УПЛ в случае победе «Динамо» в Кубке страны.

«Александрия» в чемпионате Украины лишена какой-либо мотивации. Посему, все карты у команды Владимира Шарана - на матч с «черно-белыми».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Агробизнес» – «Динамо» Киев.