Александрия
0 : 0
Заря
21.04.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Александрия – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Кубка Украины

  • 21.04.2021 00:43
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Александрия – Заря. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В среду, 21-го апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором сразятся «Александрия» и «Заря». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона «Ника», начало в 18:30.

Поединок обещает быть боевым. Ведь на кону - еврокубки. Луганчане имеют большие шансы представлять Украину на международной арене, но желают делать это в более статусной нежели Лига конференций, Лиге Европы. Туда гарантировано сможет попасть обладатель Кубка Украины (если это не клуб, пребывающий в зоне Лиги чемпионов), а также бронзовый призер УПЛ в случае победе «Динамо» в Кубке страны.

«Александрия» в чемпионате Украины лишена какой-либо мотивации. Посему, все карты у команды Владимира Шарана - на матч с «черно-белыми».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Агробизнес» – «Динамо» Киев.

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Источник — Sport.ua

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