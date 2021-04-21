Виктор СКРИПНИК: «Кубок Украины или бронза УПЛ? Титул - это всегда титул»

Наставник прокомментировал выход в финал Кубка Украины

  • 21.04.2021 21:45
  • 2443 просмотра
  • 2 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Кубок Украины или бронза УПЛ? Титул - это всегда титул»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник дал комментарий по итогам победы над «Александрией» и выхода в финал Кубка Украины.

«Замена вратаря под серию пенальти? Никита Шевченко - специалист по пенальти. А мы хотим быть неудобными для соперника. Это неудобный психологический момент, когда меняется вратарь. Это чисто на удачу. Значит, правильно сделали».

«По ходу матча нас устраивал счет 1:0, играли хорошо. Знаем, как тут сложно играть. Год назад мы здесь по пенальти проиграли, так что настраивались. Мы довольны конечным результатом, хотя он быстро забудется. У нас много дел еще в УПЛ, там тоже хочется себя проявить. На этот раз удача была на нашей стороне».

«Бронза или Кубок Украины? Титул - это всегда титул. Его нужно заработать, выиграть. Ты можешь написать историю. Но это будет потом, а сейчас у нас УПЛ, где мы хотим защитить то место, на котором стоим» (3-е место - прим), - сказал Скрипник.

В финале 13 мая команда сыграет против «Динамо».

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Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
    rrrr
    online
      rrrr, 21.04.2021 23:27
    0
    Скрипник, ты трус. Дай парням играть в футбол.
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    pahentrahen
      pahentrahen, 21.04.2021 22:42
    0
    С вратарем мегаприкол!!!!!!!!!!
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    rrrr
    online
      rrrr, 21.04.2021 23:27
    0
    Скрипник, ты трус. Дай парням играть в футбол.
    Ссылка
    pahentrahen
      pahentrahen, 21.04.2021 22:42
    0
    С вратарем мегаприкол!!!!!!!!!!
    Ссылка
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