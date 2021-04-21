Виктор СКРИПНИК: «Кубок Украины или бронза УПЛ? Титул - это всегда титул»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник дал комментарий по итогам победы над «Александрией» и выхода в финал Кубка Украины.

«Замена вратаря под серию пенальти? Никита Шевченко - специалист по пенальти. А мы хотим быть неудобными для соперника. Это неудобный психологический момент, когда меняется вратарь. Это чисто на удачу. Значит, правильно сделали».

«По ходу матча нас устраивал счет 1:0, играли хорошо. Знаем, как тут сложно играть. Год назад мы здесь по пенальти проиграли, так что настраивались. Мы довольны конечным результатом, хотя он быстро забудется. У нас много дел еще в УПЛ, там тоже хочется себя проявить. На этот раз удача была на нашей стороне».

«Бронза или Кубок Украины? Титул - это всегда титул. Его нужно заработать, выиграть. Ты можешь написать историю. Но это будет потом, а сейчас у нас УПЛ, где мы хотим защитить то место, на котором стоим» (3-е место - прим), - сказал Скрипник.

В финале 13 мая команда сыграет против «Динамо».