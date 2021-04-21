Заря в серии пенальти прошла Александрию на пути в финал Кубка Украины

21 апреля в Александрии на местном стадионе «Ника» встречались команды, которые решали, кто станет вторым финалистом Кубка Украины и составит компанию, как оказалось чуть раньше, киевскому «Динамо» в финале текущего турнира.

Наставники команд выставили практически боевые составы, что было логично, учитывая высокие ставки. И сразу же футболисты побежали забивать. Уже на 3 минуте после углового «Зари» и последующей скидки мяч полетел свечой высоко вверх и опустился на перекладину ворот хозяев - мог бы быть курьезный гол. «Александрия» огрызнулась - Лучкевич совсем немного не успел на заброс Ковальца.

Очень активным в эти минуты был Аллахьяр. Несколько раз он откликался на забросы за спину защитникам, но Панькив нейтрализовал его старания своевременными выходами и игрой на перехвате. Градус игры продемонстрировало столкновения Вернидуба и Третьякова, после которого защитнику луганчан пришлось покидать поле для оказания медицинской помощи. И тут же «Заря» забила, причем как-то просто - Кочергин получил мяч метрах в 20 от линии штрафной, перевел круглого под правую ногу, обыграв Банаду, и точно пробил в ближний угол. Собственные защитники и Гладкий дезориентировали Панькива, который не смог отбить мяч.

«Александрия» захотела отыграться, но опасный навес Вантуха со штрафного Василь выбил, а неплохой момент Третьякова, который сделал рывок в штрафную и получил пас от Банады, закончился нейтрализацией опасности защитниками.

Очень активными действиями отметился Аллахьяр, причем на обоих флангах - сначала после прохода слева и паса на Гладкого Александр бесхитростно пробил в защитника, а затем, уже справа, Саядманеш вышел на ударную позицию под довольно острым углом и не пробил Панькива. С тем команды и ушли на перерыв.

Опять активным в начале тайма был Аллахьяр, но первый полумомент создали Кочергин и Кабаев - второй немного не успел на острый пас в штрафную. В «Александрии» сразу же момент создали Банада и Лучкевич, но по очереди потеряли мяч в чужой штрафной.

Можно отметить момент «Александрии» - Банада запустил Ситало по флангу, тот прострелил на Третьякова, удар которого вышел слабым. Команды не то что завелись, но желтые карточки начали часто появляться в руках главного арбитра.

Кочергин пробовал повторить свой гол, но на этот раз удар у него не получился. В «Александрии» по воротам бил Третьяков головой, но не попал в створ.

Казалось, что игра так и закончится, но за несколько минут до конца Иванисеня в своей штрафной в верховой борьбе сфолил на Устименко. Игорь Пасхал назначил пенальти, долго консультировался с помощниками, но после просмотра «телевизора» своего решения не изменил. Бондаренко с «точки» был точен - не очень логичные 1:1, и нас ждали еще два тайма.

В первом овертайме команды не хотели рисковать. Атаки были, но, скорее, по инерции. Футбол без моментов закончился спорным решением на добавленной минуте - «Заря» забила гол после углового, но судья его отменил. Решение выглядело спорным и неясным, но не было даже применение VAR.

Во втором овертайме «Александрия» имела супермомент после ошибки Назарины - сначала Шастал пробил в голкипера, после отскока Вантух неудачно пробил мимо ворот, а Шастал не смог подправить, банально не попал по мячу!

Команды дождались-таки серию пенальти, причем Скрипник поменял вратаря, поменяв Василя на Никиту Шевченко. И это помогло - Шевченко потянул решающий удар Стецькова!

«Заря» - в финале. Ждем интересную игру с «Динамо» в Тернополе!

Кубок Украины. Полуфинал.

«Александрия» – «Заря» - 1:1 (3:4 - пенальти)

Бондаренко, 92 (пен.) - Кочергин, 20

Бондаренко, 62 - Кочергин, 7, Иванисеня, 58, Гладкий, 62, Цыганикс, 79

«Александрия»: Панькив, Лучкевич (Стецьков, 78) Бабогло (Пашаев, 46), Дубра, Вантух, Банада, Бондаренко, Ковалец (Шастал, 71), Третьяков (Мишенко, 83), Дрышлюк, Ситало (Устименко, 71)

«Заря»: Василь (Шевченко, 119), Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Цыганикс, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Лунев, 104), Гладкий (Цвек, 95) Аллахьяр (Шахаб, 104)

Арбитр: Игорь Пасхал, Херсон

Стадион: «Ника»

АЛЕКСАНДРИЯ-ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА