Александрия
1 : 1
(3:4)
Заря
21.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря в серии пенальти прошла Александрию на пути в финал Кубка Украины

Луганчане в послематчевых пенальти одолели Александрию

  • 21.04.2021 21:23
  • 3378 просмотров
  • 19 комментариев
Заря в серии пенальти прошла Александрию на пути в финал Кубка Украины
© ФК Заря

21 апреля в Александрии на местном стадионе «Ника» встречались команды, которые решали, кто станет вторым финалистом Кубка Украины и составит компанию, как оказалось чуть раньше, киевскому «Динамо» в финале текущего турнира.

Наставники команд выставили практически боевые составы, что было логично, учитывая высокие ставки. И сразу же футболисты побежали забивать. Уже на 3 минуте после углового «Зари»  и последующей скидки мяч полетел свечой высоко вверх и опустился на перекладину ворот хозяев - мог бы быть курьезный гол. «Александрия» огрызнулась - Лучкевич совсем немного не успел на заброс Ковальца.

Очень активным в эти минуты был Аллахьяр. Несколько раз он откликался на забросы за спину защитникам, но Панькив нейтрализовал его старания своевременными выходами и игрой на перехвате. Градус игры продемонстрировало столкновения Вернидуба и Третьякова, после которого защитнику луганчан пришлось покидать поле для оказания медицинской помощи. И тут же «Заря» забила, причем как-то просто - Кочергин получил мяч метрах в 20 от линии штрафной, перевел круглого под правую ногу, обыграв Банаду, и точно пробил в ближний угол. Собственные защитники и Гладкий дезориентировали Панькива, который не смог отбить мяч.

«Александрия» захотела отыграться, но опасный навес Вантуха со штрафного Василь выбил, а неплохой момент Третьякова, который сделал рывок в штрафную и получил пас от Банады, закончился нейтрализацией опасности защитниками.

Очень активными действиями отметился Аллахьяр, причем на обоих флангах - сначала после прохода слева и паса на Гладкого Александр бесхитростно пробил в защитника, а затем, уже справа, Саядманеш вышел на ударную позицию под довольно острым углом и не пробил Панькива. С тем команды и ушли на перерыв.

Опять активным в начале тайма был Аллахьяр, но первый полумомент создали Кочергин и Кабаев - второй немного не успел на острый пас в штрафную. В «Александрии» сразу же момент создали Банада и Лучкевич, но по очереди потеряли мяч в чужой штрафной.

Можно отметить момент «Александрии» - Банада запустил Ситало по флангу, тот прострелил на Третьякова, удар которого вышел слабым. Команды не то что завелись, но желтые карточки начали часто появляться в руках главного арбитра.
Кочергин пробовал повторить свой гол, но на этот раз удар у него не получился. В «Александрии» по воротам бил Третьяков головой, но не попал в створ.

Казалось, что игра так и закончится, но за несколько минут до конца Иванисеня в своей штрафной в верховой борьбе сфолил на Устименко. Игорь Пасхал назначил пенальти, долго консультировался с помощниками, но после просмотра «телевизора» своего решения не изменил. Бондаренко с «точки» был точен - не очень логичные 1:1, и нас ждали еще два тайма.

В первом овертайме команды не хотели рисковать. Атаки были, но, скорее, по инерции. Футбол без моментов закончился спорным решением на добавленной минуте - «Заря» забила гол после углового, но судья его отменил. Решение выглядело спорным и неясным, но не было даже применение VAR.

Во втором овертайме «Александрия» имела супермомент после ошибки Назарины - сначала Шастал пробил в голкипера, после отскока Вантух неудачно пробил мимо ворот, а Шастал не смог подправить, банально не попал по мячу! 

Команды дождались-таки серию пенальти, причем Скрипник поменял вратаря, поменяв Василя на Никиту Шевченко. И это помогло - Шевченко потянул решающий удар Стецькова!

«Заря» - в финале. Ждем интересную игру с «Динамо» в Тернополе!

Кубок Украины. Полуфинал.

«Александрия» – «Заря» - 1:1 (3:4 - пенальти)

 Бондаренко, 92 (пен.) - Кочергин, 20

 Бондаренко, 62 - Кочергин, 7, Иванисеня, 58, Гладкий, 62, Цыганикс, 79

«Александрия»: Панькив, Лучкевич (Стецьков, 78) Бабогло (Пашаев, 46), Дубра, Вантух, Банада, Бондаренко, Ковалец (Шастал, 71), Третьяков (Мишенко, 83), Дрышлюк, Ситало (Устименко, 71)

«Заря»: Василь (Шевченко, 119),  Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Цыганикс, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Лунев, 104), Гладкий (Цвек, 95) Аллахьяр (Шахаб, 104)

Арбитр: Игорь Пасхал, Херсон

Стадион: «Ника»

АЛЕКСАНДРИЯ-ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 21.04.2021 21:47
    0
    M@Ks7777., 21.04.2021 21:28
    Кубок Заре ,команды с Донбасса это уровень,это не дреснявое дынамо раз в пять лет чемпион и не западенские команды дно что борятся что бы не вылететь ,
    Заря МУЖИКИ кроты землеройки!!!!!!
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 21.04.2021 21:46
    +1
    Браво Заря!Вы заслужили,👏👏👏
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 21:46
    0
    гол, 21.04.2021 21:36
    А Тернополь опять против Динамо )
    Где ты увидел, что сегодня Тернополь был против ДК?
    Это тогда наверное, когда пол стадиона поддерживало Луческу и скандировали его имя?
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 21.04.2021 21:45
    0
    ihor5235, 21.04.2021 21:34
    Судья конечно топил за Александрию! Хорошо что так закончилось,Интереснее будет финал!
    Судья отрабатывал бабосы ,ган..н
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 21:45
    +1
    Заря вопреки судейскому беспределу в финале!
    Поздравляю, всё таки есть справедливость!
    Как давно не было такого интересного финала!
    Две команды, которые играют в футбол!
    А не тупо отбиваются весь матч!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.04.2021 21:42
    0
    BekXanov, 21.04.2021 21:38
    Заря заслужила и закономерно и это будет реально финал.Если бы Александрия пробилась то финал был бы в одни ворота.Шаран сделал многое для команды но ему пора на выход иначе следующий год будет ещё провальней.
    Не в Шаране дело. Команда давно не получает зарплату.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 21.04.2021 21:39
    +4
    Поздравление болельщикам Зари! Такая победа против соперника и арбитра одновременно приятнее и почетнее вдвойне!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 21.04.2021 21:38
    +2
    Заря заслужила и закономерно и это будет реально финал.Если бы Александрия пробилась то финал был бы в одни ворота.Шаран сделал многое для команды но ему пора на выход иначе следующий год будет ещё провальней.
    Ссылка
    гол
      гол, 21.04.2021 21:36
    -4
    ВадимКиев, 21.04.2021 21:25
    Вся Украина в финале за Зарю!
    А Тернополь опять против Динамо )
    Ссылка
    гол
      гол, 21.04.2021 21:34
    +2
    и зачем был левый пеналь на свистке? зачем гол не засчитал паскаль?
    зачем игрокам мотать кишки и нервы в серии пенальти?
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 21.04.2021 21:34
    +8
    Судья конечно топил за Александрию! Хорошо что так закончилось,Интереснее будет финал!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.04.2021 21:33
    +3
    M@Ks7777., 21.04.2021 21:28
    Кубок Заре ,команды с Донбасса это уровень,это не дреснявое дынамо раз в пять лет чемпион и не западенские команды дно что борятся что бы не вылететь ,
    Шо , инвалиды - всё просрали ? Теперь как Моська на Слона ?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 21.04.2021 21:31
    -4
    ВадимКиев, 21.04.2021 21:25
    Вся Украина в финале за Зарю!
    Ты , безработный и твой содержанец - не вся Украина
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 21.04.2021 21:30
    +4
    ВадимКиев, 21.04.2021 21:25
    Вся Украина в финале за Зарю!
    не вся, я за ДК.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.04.2021 21:29
    +5
    Вацко феерит в студии футбола по судьям. Молодец.
    Ссылка
    M@Ks7777.
    online
      M@Ks7777., 21.04.2021 21:28
    -11
    Кубок Заре ,команды с Донбасса это уровень,это не дреснявое дынамо раз в пять лет чемпион и не западенские команды дно что борятся что бы не вылететь ,
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 21.04.2021 21:25
    -5
    Вся Украина в финале за Зарю!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 21:24
    +9
    Выносом бревен с купленными судейками удовлетворен!
    С победой, мужики!!!
    Предельный настрой на финал!
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 21.04.2021 21:23
    +9
    Просто позор Александрии... И надеюсь, что после этого Пасхал будет судить максимум на уровне района.
    Ну а Зарю с заслуженной на все 100% победой - всё-таки справедливость существует
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 21:24
    +9
    Выносом бревен с купленными судейками удовлетворен!
    С победой, мужики!!!
    Предельный настрой на финал!
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 21.04.2021 21:23
    +9
    Просто позор Александрии... И надеюсь, что после этого Пасхал будет судить максимум на уровне района.
    Ну а Зарю с заслуженной на все 100% победой - всё-таки справедливость существует
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 21.04.2021 21:34
    +8
    Судья конечно топил за Александрию! Хорошо что так закончилось,Интереснее будет финал!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.04.2021 21:29
    +5
    Вацко феерит в студии футбола по судьям. Молодец.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 21.04.2021 21:39
    +4
    Поздравление болельщикам Зари! Такая победа против соперника и арбитра одновременно приятнее и почетнее вдвойне!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 21.04.2021 21:30
    +4
    ВадимКиев, 21.04.2021 21:25
    Вся Украина в финале за Зарю!
    не вся, я за ДК.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.04.2021 21:33
    +3
    M@Ks7777., 21.04.2021 21:28
    Кубок Заре ,команды с Донбасса это уровень,это не дреснявое дынамо раз в пять лет чемпион и не западенские команды дно что борятся что бы не вылететь ,
    Шо , инвалиды - всё просрали ? Теперь как Моська на Слона ?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 21.04.2021 21:38
    +2
    Заря заслужила и закономерно и это будет реально финал.Если бы Александрия пробилась то финал был бы в одни ворота.Шаран сделал многое для команды но ему пора на выход иначе следующий год будет ещё провальней.
    Ссылка
    гол
      гол, 21.04.2021 21:34
    +2
    и зачем был левый пеналь на свистке? зачем гол не засчитал паскаль?
    зачем игрокам мотать кишки и нервы в серии пенальти?
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 21.04.2021 21:46
    +1
    Браво Заря!Вы заслужили,👏👏👏
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 21:45
    +1
    Заря вопреки судейскому беспределу в финале!
    Поздравляю, всё таки есть справедливость!
    Как давно не было такого интересного финала!
    Две команды, которые играют в футбол!
    А не тупо отбиваются весь матч!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 21.04.2021 21:47
    0
    M@Ks7777., 21.04.2021 21:28
    Кубок Заре ,команды с Донбасса это уровень,это не дреснявое дынамо раз в пять лет чемпион и не западенские команды дно что борятся что бы не вылететь ,
    Заря МУЖИКИ кроты землеройки!!!!!!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 21:46
    0
    гол, 21.04.2021 21:36
    А Тернополь опять против Динамо )
    Где ты увидел, что сегодня Тернополь был против ДК?
    Это тогда наверное, когда пол стадиона поддерживало Луческу и скандировали его имя?
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 21.04.2021 21:45
    0
    ihor5235, 21.04.2021 21:34
    Судья конечно топил за Александрию! Хорошо что так закончилось,Интереснее будет финал!
    Судья отрабатывал бабосы ,ган..н
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.04.2021 21:42
    0
    BekXanov, 21.04.2021 21:38
    Заря заслужила и закономерно и это будет реально финал.Если бы Александрия пробилась то финал был бы в одни ворота.Шаран сделал многое для команды но ему пора на выход иначе следующий год будет ещё провальней.
    Не в Шаране дело. Команда давно не получает зарплату.
    Ссылка
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