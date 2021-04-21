Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

С мыслями о еврокубках

  • 21.04.2021 00:22
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  • 1 комментарий
Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
© ФК Александрия

Совсем скоро станут известны клубы, которые в следующем сезоне будут представлять Украину в евротурнирах. До завершения Премьер-лиги остается четыре тура, а в Кубке страны - всего три матча: два в 1/2-ой и собственно финал в Тернополе.

В одном из полуфиналов встретятся «Александрия» и «Заря». И этот матч обещает быть что ни на есть самой настоящей битвой за еврокубки! 

Да, луганчане сейчас идут третьими в чемпионате и скорее всего смогут рассчитывать на попадание в топ-пятерку. Но теперь не все так однозначно. С добавлением нового турнира, Лиги конференций, а нашу ассоциацию в ней будут представлять два клуба, борьба заострилась за более статусную Лигу Европы, куда гарантировано сможет попасть обладатель Кубка Украины (если это не клуб, пребывающий в Зоне Лиги чемпионов).

И если «Заря» имеет шанс пробиться в Лигу Европы в случае завоевания бронзы УПЛ и победе «Динамо» в Кубке страны, то «Александрия» в чемпионате Украины лишена какой-либо мотивации. Посему, все карты у команды Владимира Шарана - на матч с черно-белыми.

Ставки на предстоящий поединок настолько высоки, что, сложилось впечатление, команды даже пожертвовали своими последними матчами в чемпионате. В 22-ом туре александрийцы оформили свое четвертое поражение в последних пяти матчах, уступив на выезде «Львову» - 1:3. После матча Владимир Шаран говорил, что они уже думали о «Заре», чем собственно и было продиктовано решение выставить практически дублирующий состав. 

Виктор Скрипник на матч с «Ворсклой» в Полтаве выставил сильнейших, но и это не помогло избежать достаточно неожиданного поражения - 2:4. К слову, два своих гола луганчане забили проигрывая 4:0, так что с характером у «мужиков» по-прежнему все хорошо. 

На пути в полуфинал команда Виктора Скрипника в напряженном матче одолела лидера Первой лиги «Верес» - 2:1, «Александрия» же в 1/4 в серии послематчевых пенальти одолела «Днепр-1».

Интересно, что «Заря имеет не лучшую статистику в матчах с «Александрией». Луганчане уже проигрывали своему сопернику в 1/8 финала Кубка Украины в 2019 году.  К тому же, с тех пор как Виктор Скрипник возглавил «Зарю», черно-белые выиграли у «Александрии» только один матч. В их пассиве 4 поражения и еще одна ничья. Впрочем, это совсем не мешает именно «Заре» быть фаворитом полуфинальной битвы.  

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Вантух, Дубра, Бондаренко, Лучкевич, Ковалец, Банада, Гречишкин, Третьяков, Ситало, Шастал.

«Заря»: Василь, Жуниньо, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов, Цвек, Кочергин, Юрченко, Назарина, Гладкий, Сайядманеш.

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21 апреля, среда

«Александрия» — «Заря»
Александрия. Стадион «Ника«. 18:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
АЛЕКСАНДРИЯ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 2:3

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 21.04.2021 00:33
    0
    Я понимаю, что у всех передоз попкорном по случаю [экс]Суперлиги, но коверкать фамилию Шастала незачем.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 21.04.2021 00:33
    0
    Я понимаю, что у всех передоз попкорном по случаю [экс]Суперлиги, но коверкать фамилию Шастала незачем.
    Ссылка
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