Совсем скоро станут известны клубы, которые в следующем сезоне будут представлять Украину в евротурнирах. До завершения Премьер-лиги остается четыре тура, а в Кубке страны - всего три матча: два в 1/2-ой и собственно финал в Тернополе.

В одном из полуфиналов встретятся «Александрия» и «Заря». И этот матч обещает быть что ни на есть самой настоящей битвой за еврокубки!

Да, луганчане сейчас идут третьими в чемпионате и скорее всего смогут рассчитывать на попадание в топ-пятерку. Но теперь не все так однозначно. С добавлением нового турнира, Лиги конференций, а нашу ассоциацию в ней будут представлять два клуба, борьба заострилась за более статусную Лигу Европы, куда гарантировано сможет попасть обладатель Кубка Украины (если это не клуб, пребывающий в Зоне Лиги чемпионов).

И если «Заря» имеет шанс пробиться в Лигу Европы в случае завоевания бронзы УПЛ и победе «Динамо» в Кубке страны, то «Александрия» в чемпионате Украины лишена какой-либо мотивации. Посему, все карты у команды Владимира Шарана - на матч с черно-белыми.

Ставки на предстоящий поединок настолько высоки, что, сложилось впечатление, команды даже пожертвовали своими последними матчами в чемпионате. В 22-ом туре александрийцы оформили свое четвертое поражение в последних пяти матчах, уступив на выезде «Львову» - 1:3. После матча Владимир Шаран говорил, что они уже думали о «Заре», чем собственно и было продиктовано решение выставить практически дублирующий состав.

Виктор Скрипник на матч с «Ворсклой» в Полтаве выставил сильнейших, но и это не помогло избежать достаточно неожиданного поражения - 2:4. К слову, два своих гола луганчане забили проигрывая 4:0, так что с характером у «мужиков» по-прежнему все хорошо.

На пути в полуфинал команда Виктора Скрипника в напряженном матче одолела лидера Первой лиги «Верес» - 2:1, «Александрия» же в 1/4 в серии послематчевых пенальти одолела «Днепр-1».

Интересно, что «Заря имеет не лучшую статистику в матчах с «Александрией». Луганчане уже проигрывали своему сопернику в 1/8 финала Кубка Украины в 2019 году. К тому же, с тех пор как Виктор Скрипник возглавил «Зарю», черно-белые выиграли у «Александрии» только один матч. В их пассиве 4 поражения и еще одна ничья. Впрочем, это совсем не мешает именно «Заре» быть фаворитом полуфинальной битвы.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Вантух, Дубра, Бондаренко, Лучкевич, Ковалец, Банада, Гречишкин, Третьяков, Ситало, Шастал.

«Заря»: Василь, Жуниньо, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов, Цвек, Кочергин, Юрченко, Назарина, Гладкий, Сайядманеш.

21 апреля, среда