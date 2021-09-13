Владимир ШАРАН: «Ожидал от дерби Александрии и Ингульца большего»

Специалист – о минимальной победе своей бывшей команды

  • 13.09.2021 14:41
  • 126 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ШАРАН: «Ожидал от дерби Александрии и Ингульца большего»
© pfcstal.com. Владимир Шаран

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран побывал на матче александрийцев с «Ингульцом» (1:0) и поделился своими впечатлениями.

«Честно говоря, ожидал от дерби большего. Хотелось увидеть такие дерби, которые были у «Александрии» с кропивницкой «Звездой», а также с тем же «Ингульцом», который мы обыграли 4:3 в чемпионате и на Кубок Украины — 4:1. Даже когда единственный раз за всю историю противостояний команд из Кировоградской области в роли главного тренера я проиграл дерби команде из Петрово — 0:1, игра тоже была упорной.

Помню, команда «Ингулец» на тот матч вышла такой заряженной, что пришлось действительно нелегко. Вот и в пятничном дерби я ожидал такой же заряженности, большей борьбы, жесткости и большого количества карточек. Но такой игра не получилась. Искры не летели. Футбола как такового хоть и было мало, но «Александрия», на мой взгляд, все же заслуженно победила, так как выглядела получше соперника. И это несмотря на некоторые кадровые проблемы, которые у моей бывшей команды на тот день имелись.

Что касается «Ингульца», то его игру я видел воочию, когда ездил в Кропивницкий на матч петровской команды с «Мариуполем». Тогда петровчане мне понравились, поэтому, повторюсь, в Александрии ожидал от них большего», - сказал Шаран.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    alefteev77
    alefteev77, 13.09.2021 15:34
    0
    А в чем прикол, когда бывший тренер команды оценивает уровень и игру своей бывшей команды и ее уже нового тренера.
    Этика в украинском футболе стремится к дну. То Блохин, то Шевченко, то Шаран.
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