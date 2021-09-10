Успех в дерби. Александрия минимально обыграла Ингулец

В этом матче встречались команды, которые занимали соответственно шестую и девятую строчки в турнирной таблице. «Александрия», вопреки прогнозам, уверенно проходит перестройку состава. Подопечные Юрия Гуры проиграли в шести матчах только раз, причем уступили «Минаю» довольно неожиданно. Зато на их счету есть победа над одним из двух наших грандов - донецким «Шахтером». «Ингулец» провально начал чемпионат - с трех поражений, однако также неожиданно отобрал очки у «Динамо» и рванул вперед - сейчас у команды из Петрового является серия из трех беспроигрышных матчей, в которых были набраны семь очков. Казалось, что пауза на игры сборных Сергею Лавриненко была совершенно излишней, поскольку команда набрала ход.

Тренер «Ингульца» подтвердил эту версию, выставив в основе тот же состав, что и в предыдущем победном матче с «Мариуполем». Причем Полегенько, который в стартовых матчах играл на позиции правого защитника, вышел на правом фланге атаки, а в защите закрывал позицию справа Асмелаш, которому дорогу в старт дал тот же матч с «Динамо». Юрий Гура тоже несколько удивил, решив играть без номинального центрального нападающего. В центр нападения тренер поставил Одарюка, а по ходу матча туда смещался Сергей Гринь. Также в запасе остался Кирилл Ковалец.

Несмотря на ​​прогнозы букмекеров, которые пророчили победу «Александрии», увереннее начали игру гости. Ситало уже на 10 минуте выбежал слева после заброса на свидание с Билыком, однако решил бить на технику в правую «девятку». Техника подвела - мяч полетел значительно выше.

Далее игра не только успокоилась - команды старались, бегали, били издали, однако явных голевых моментов не было. С натяжкой можно назвать таким шанс Шарая, который получил мяч перед воротами, но упустил мгновение для удара, в результате чего был вынужден отдавать под удар Полегенько, удар которого заблокировал Дрышлюк.

Хозяева что-то серьезное создали только на 30 минуте - на дальней штанге Одарюк попытался замкнуть навес слева Третьякова, причем момент был неплохой, однако игрок «Александрии» не попал в ворота. Далее началось игровое доминирование клуба с Кропивницкого.

Через небольшой промежуток времени в центре внимания был Мирошниченко - сначала он очень красиво в бразильском стиле обыграл на фланге Опанасенко, а через минуту уже опасно бил по воротам. Евгений Гальчук справился с ударом. И тут же Мирошниченко навешивал спрва, однако его партнеры помешали пробить друг другу. Мог выходить на ударную позицию и Одарюк, однако ему в последний момент помешал Салем.

За три минуты до конца тайма Калюжный вывел на удар Гриня, однако ничего опасного не случилось. «Ингулец» попытаемся ответить, однако максимум, что удалось к перерыву - ударить несколько раз издалека, причем удары все блокировались.

Второй тайм тоже начался с контроля мяча петровской командой. Однако первыми создали момент хозяева - после нескольких рикошетов мяч попал от Шарая к Одарюку, не который не сумел точно пробить. А Гринь все-таки забил - Калюжный дал пас через все поле, Салем не сумевший выбить, Сергей вышел на свидание с голкипером и пробил мимо него. 1:0! Фанаты зажгли файеры на стадионе и запели «Червону руту».

Могли хозяева удваивать преимущество, когда Салем сфолил перед своей штрафной. Однако Бухал зарядил намного выше. Чуть позже атака правым флангом закончилась переводом в центр на Ковальца, тот пяткой вывел на удар Гриня, но он не сумел пробить так, чтобы мяч долетел хотя бы до ворот.

Чуть позже хозяева претендовали на пенальти после подката Коробенко против Ковальца, который появился на поле вместо Демченко. После первых повторов показалось, что арбитр ошибся, назначив только угловой, однако другие ракурсы не оставили четкой уверенности, что все-таки произошло.

А Ситало с Коваленко потеряли шанс сравнять счет. Опанасенко сбрасывал головой под удар, однако его не смог нанести ни один из указанных двух футболистов.

Арбитр снова не назначил пенальти, теперь уже в противоположные ворота. Причем там все было ясно - Плохотнюк пробросил мимо Билыка, вратарь врезался в форварда. Явный пенальти, но Абдула снова не рискнул его ставить.

До финального свистка можно вспомнить еще дальний удар Ковальца (Гальчук отбил) и перспективные штрафные «Ингульца» (сначала Козак навесил вместо удара, а затем после навеса Коваленко Запорожец не сумел пробить). Цуриков в ответ мог закрывать игру после паса Третьякова, однако не сумел попасть в створ.

Команда Гуры удержала победный счет и, по крайней мере на сутки, вышла на второе место в турнирной таблице. В следующем туре «Александрия» поедет в Киев к «Динамо», а «Ингулец» дома попытается забрать очки у кризисной коваливской команды.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Александрия» – «Ингулец» - 1:0



Гринь, 53



Ковалец, 64, Дрышлюк, 85 – Салем, 58, Козак, 84

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бухал, Мельник, Мирошниченко – Дрышлюк, Демченко (Ковалец, 46), Калюжный (Рыбалка, 90+4) – Третьяков, Гринь (Кирюханцев, 90+3), Одарюк (Спинелли, 74).

«Ингулец»: Гальчук – Опанасенко, Салем, Ковалев, Асмелаш – Шишка (Коваленко, 57) – Шарай (Гопей, 76), Запорожец, Коробенко, Полегенько (Козак, 57) – Ситало (Плохотнюк, 76).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).



Удары (в створ): 15 (4) – 8 (1)

Угловые: 4 – 3

Оффсайды: 3 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ-ИНГУЛЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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