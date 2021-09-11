Юрий ГУРА: «Мы сделали подарок для всей Александрии»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над «Ингульцом» в матче 7-го тура УПЛ (1:0):

«Счет на табло мне понравился. Мы выиграли 1:0, приятно, порадовали болельщиков. Несмотря на кадровые проблемы, у нас были опасные моменты. Некоторые ребята получили микротравмы, нам пришлось менять состав. Ребята справились, молодцы. Мы сделали подарок для всей Александрии и района.

В начале матча был сумбур. Так бывает, это же дерби. Напряжение очень приличное. Все понимают цену ошибки, все решают секунды. Почему я оставил в запасе Ковальца и Дубру? Микротравмы. Каспарс отыграл 3 матча по 90 минут за неделю. Тяжело человеку играть.

Гринь – молодец. О нем уже забыли, будем его поднимать. Думаю, он сейчас будет на коне. Соперник начал играть в два нападающих, пошел навал и простая игра. Они начали грузить, а мы сели чуть ниже».