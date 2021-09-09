7-й тур
Александрия
0 : 0
Ингулец
10.09.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Александрия – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 09.09.2021 21:51
  • 122 просмотра
  • 0 комментариев
Александрия – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В пятницу, 10-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 19:30.

К моменту первого дерби Кировоградской области команды подошли с какими-никакими, но сериями из успешных выступлений. Коллектив Сергея Лавриненко пережил старт сезона в противостояниях против всего нашего футбольного бомонда, и уже три тура кряду набирает очки. Подопечные Юрия Гуры, в свою очередь, могут похвастаться четырьмя матчами подряд без поражений, однако терять очки в игре против «Черноморца» перед уходом на международную паузу (2:2) для них было уж очень неуместно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности