В пятницу, 10-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 19:30.
К моменту первого дерби Кировоградской области команды подошли с какими-никакими, но сериями из успешных выступлений. Коллектив Сергея Лавриненко пережил старт сезона в противостояниях против всего нашего футбольного бомонда, и уже три тура кряду набирает очки. Подопечные Юрия Гуры, в свою очередь, могут похвастаться четырьмя матчами подряд без поражений, однако терять очки в игре против «Черноморца» перед уходом на международную паузу (2:2) для них было уж очень неуместно.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».
Александр Снитко, Sport.ua
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