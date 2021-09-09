7-й тур
Александрия
0 : 0
Ингулец
10.09.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Александрия - Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перед очной встречей у будущих соперников в активе удачные серии без поражений

  • 09.09.2021 22:25
  • 136 просмотров
  • 0 комментариев
Александрия - Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Александрия

В 7-м туре украинской Премьер-Лиги в пятницу 10 сентября в Александрии на стадионе «Ника» футболисты местного одноименного клуба будут принимать «Ингулец». 

«Александрия»

Для хозяев поля в нынешнем чемпионате это будет дебютный матч на своем стадионе. Все шесть предыдущих поединков подопечные Юрия Гуры провели на выезде и сумели набрать в них 11 очков. Трижды александрийцы добивались побед, два раза сыграли вничью и только во втором туре уступили в Ужгороде «Минаю», да и тогда единственный гол пропустили на последней минуте основного времени. 

Получается, что беспроигрышная серия «Александрии» сейчас составляет 4 матча и вряд ли местные футболисты намерены ее прерывать, тем более при своих болельщиках, которые наверняка уже соскучились по команде. 

Интересно, что семь забитых голов в ворота соперников у горожан забивали шесть разных игроков. Лишь Третьяков отличился дважды, а Устименко, Калюжный, Ковалец, Бабогло и Спинелли провели по одному мячу. Так что угрозы здесь можно ожидать едва ли ни от любого футболиста.       

«Ингулец»

Команда из Петрово начала турнир тремя поражениями, однако затем в трех следующих поединках неизменно набирала очки. Причем два последних матча «Ингулец» выиграл сперва у «Львова» в гостях 2:1, а затем дома у «Мариуполя» 3:0. 

Особенно сильно подопечные Сергея Лавриненко провели игру с приазовским коллективом. И дело даже не в крупном счете, а в том, что они имели большое преимущество и полностью контролировали ход матча. А героем встречи стал левый хавбек Владислав Шарай, который сам забил два мяча, один раз пробил в штангу и еще имел несколько моментов для взятия ворот. 

После такой успешной серии, состоящей из двух побед и одной ничьей (ни с кем-нибудь, а с «Динамо» в Киеве), «Ингулец», конечно же, будет стремиться набрать очки и в Александрии. Насколько это получится, покажет сам матч.    

Статистика встреч

В украинской Премьер-Лиге «Александрия» и «Ингулец» сыграли два раза в предыдущем чемпионате. В первом круге у себя дома «Александрия» выиграла с редким для футбола счетом 4:3. У победителей мячи забили Грицук, Устименко, Бондаренко и Дудка, а у проигравших - Коваленко, Бартулович и Янаков. А во втором круге «Ингулец» на своем поле взял реванш 1:0, благодаря голу Ситчинавы. Еще один раз соперники встречались год назад в 1/16 финала Кубка Украины. «Александрия» победила со счетом 4:1. Здесь отличились у хозяев поля Ситало, Банада, Лучкевич и Задерака, а у гостей - Литвяк.      

Ориентировочные составы: 

«Александрия»: Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Демченко, Ковалец, Калюжный, Третьяков, Спинелли, Одарюк
 
«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Ковалев, Салем, Опанасенко, Коробенко, Запорожец, Шышка, Асмелаш, Шарай, Ситало

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

10 сентября, пятница

«Александрия» – «Ингулец»
Александрия. Стадион «Ника». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
АЛЕКСАНДРИЯ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности