В 7-м туре украинской Премьер-Лиги в пятницу 10 сентября в Александрии на стадионе «Ника» футболисты местного одноименного клуба будут принимать «Ингулец».

«Александрия»

Для хозяев поля в нынешнем чемпионате это будет дебютный матч на своем стадионе. Все шесть предыдущих поединков подопечные Юрия Гуры провели на выезде и сумели набрать в них 11 очков. Трижды александрийцы добивались побед, два раза сыграли вничью и только во втором туре уступили в Ужгороде «Минаю», да и тогда единственный гол пропустили на последней минуте основного времени.

Получается, что беспроигрышная серия «Александрии» сейчас составляет 4 матча и вряд ли местные футболисты намерены ее прерывать, тем более при своих болельщиках, которые наверняка уже соскучились по команде.

Интересно, что семь забитых голов в ворота соперников у горожан забивали шесть разных игроков. Лишь Третьяков отличился дважды, а Устименко, Калюжный, Ковалец, Бабогло и Спинелли провели по одному мячу. Так что угрозы здесь можно ожидать едва ли ни от любого футболиста.

«Ингулец»

Команда из Петрово начала турнир тремя поражениями, однако затем в трех следующих поединках неизменно набирала очки. Причем два последних матча «Ингулец» выиграл сперва у «Львова» в гостях 2:1, а затем дома у «Мариуполя» 3:0.

Особенно сильно подопечные Сергея Лавриненко провели игру с приазовским коллективом. И дело даже не в крупном счете, а в том, что они имели большое преимущество и полностью контролировали ход матча. А героем встречи стал левый хавбек Владислав Шарай, который сам забил два мяча, один раз пробил в штангу и еще имел несколько моментов для взятия ворот.

После такой успешной серии, состоящей из двух побед и одной ничьей (ни с кем-нибудь, а с «Динамо» в Киеве), «Ингулец», конечно же, будет стремиться набрать очки и в Александрии. Насколько это получится, покажет сам матч.

Статистика встреч

В украинской Премьер-Лиге «Александрия» и «Ингулец» сыграли два раза в предыдущем чемпионате. В первом круге у себя дома «Александрия» выиграла с редким для футбола счетом 4:3. У победителей мячи забили Грицук, Устименко, Бондаренко и Дудка, а у проигравших - Коваленко, Бартулович и Янаков. А во втором круге «Ингулец» на своем поле взял реванш 1:0, благодаря голу Ситчинавы. Еще один раз соперники встречались год назад в 1/16 финала Кубка Украины. «Александрия» победила со счетом 4:1. Здесь отличились у хозяев поля Ситало, Банада, Лучкевич и Задерака, а у гостей - Литвяк.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Демченко, Ковалец, Калюжный, Третьяков, Спинелли, Одарюк



«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Ковалев, Салем, Опанасенко, Коробенко, Запорожец, Шышка, Асмелаш, Шарай, Ситало

10 сентября, пятница