10 сентября состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Александрия» и «Ингулец» (1:0).
Единственный гол в матче забил Сергей Гринь на 53-й минуте.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Александрия – Ингулец – 1:0. Дерби соседей. Видео гола и обзор матча
1:0. Сергей Гринь, 53 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Гринь (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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